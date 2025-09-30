Cât au ajuns să coste fotografiile la nunți și botezuri

Cererea pentru fotografii de cununii civile și botezuri a crescut de cinci ori în ultimul an, iar prețul mediu solicitat de fotografi este de 3.140 de lei.

Datele de pe platforma Homerun arată o creștere a solicitării de servicii foto.

Suma pentru un pachet de fotografii de eveniment este cu 21% mai mare decât anul trecut, când media înregistrată era de 2.600 de lei.

Cei mai căutați sunt fotografii specializați în cununii civile. Solicitările clienților au crescut de cinci ori în ultimul an.

Fotografia civilă are cel mai accesibil preț

De altfel serviciul de fotografie civilă este cel mai accesibil ca preț.

Cele mai mari costuri le au pachetele care includ și filmări video și filmările pentru nunțile tradiționale.

Într-un top pe orașe, în Capitală se fac cele mai multe solicitări pentru fotografi de nuntă (36% din total), urmată de Timiș (12,5%), Iași (11%), Brașov (10%), Constanța (8,5%).

Pentru botezuri, în București se înregistrează cele mai multe solicitări de fotograf (30% din totalul solicitărilor), urmat de Ilfov (15%), Constanța (14%), Brașov (10%) și Cluj (8%).

Au crescut solicitările și pentru alte servicii, dar și prețurile. Mai sunt căutați organizatorii de evenimente, DJ-ii, decoratorii.