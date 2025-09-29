Potrivit tendințelor în evoluția activităților economice în perioada septemrbie-noiembrie, prezentate luni de INS, managerii din industria prelucrătoare preconizează relativă stabilitate a producției, reflectată printr-un sold conjunctural de 3,5%.

Se estimează, de asemenea, stabilitate a numărului de salariați (sold conjunctural -4,1%). Prețurile produselor industriale sunt așteptate să urmeze o tendință ascendentă, indicată printr-un sold conjunctural de 35,3%.

Potrivit opiniilor exprimate de manageri, în luna septembrie, volumul producției din sectorul construcții va avea o tendință descendentă în următoarele trei luni (sold conjunctural -8,8%). De asemenea, se preconizează o tendință descendentă și a numărului de salariați (sold conjunctural -6,8%). Se așteaptӑ ca prețurile lucrărilor de construcții să urmeze o traiectorie ascendentă reflectată printr-un sold conjunctural de +48,7%.

În sectorul comerțului cu amănuntul, managerii estimează pentru următoarele trei luni scădere moderată a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind -8,4 %. În ceea ce privește forța de muncă, angajatorii anticipează un avans moderat al numărului de salariați (sold conjunctural +10,5%). Majorӑri de preţuri sunt estimate de cei mai mulți dintre respondenți 47,4% și doar 1,5 % spun că prețurile vor scădea, soldul conjunctural fiind astfel de 45,9%.

Pe baza datelor estimate, volumul serviciilor (cifra de afaceri) preconizat pentru următoarele trei luni indică o tendință de relativă stabilitate, soldul conjunctural fiind de -2,1%. În sectorul serviciilor, numărul salariaților este preconizat să rămână aproape neschimbat, cu un sold conjunctural de -2,8%. Prețurile de vânzare sau de facturare se anticipeazӑ cӑ vor urma să crească, tendință reflectată printr-un sold conjunctural de +27,6%.