Piața de fast food se așteaptă la scăderi ale vânzărilor, pe fondul măsurilor pentru reducerea deficitului bugetar, care afectează direct consumul

Clienții restaurantelor tip fast food din România își vor reduce, cel mai probabil, vizitele sau meniurile, în contextul economic actual și previzibil până la finalul anului, după cum reiese din rezultatele financiare comunicate vineri de Sphera Franchise Group, cel mai mare grup din industria de food service din România, listat la Bursa de Valori București.

„Adordare prudentă”

Grupul, care deține companiile ce operează în sistem de franciză brandurile KFC, Pizza Hut, Taco Bell în România și KFC în Republica Moldova și în anumite zone din Italia, a anunțat vineri o scădere a estimărilor financiare pentru anului în curs.

„Sphera Franchise Group își ajustează estimările financiare pentru 2025, adoptând o abordare prudentă, prin calibrarea previziunilor la condițiile actuale de piață. Astfel, anticipează obținerea unor venituri totale între 1,6 și 1,65 miliarde lei, în ușoară scădere față de cele bugetate inițial, în condițiile unor presiuni macroeconomice și a unui mediu de consum volatil”, potrivit comunicatului transmis.

La sfârșitul lunii martie, grupul anunțase că estimează vânzări de peste 1,73 mld. lei, cu 12,1% mai mari decât în 2024, și investiții de 100 mil. lei pentru 2025, cu 71,2% mai mult față de 2024.

„Deși bugetul a fost ajustat, compania își menține obiectivele de eficiență operațională și o poziție financiară solidă, cu un profit net normalizat estimat la 63–70 milioane lei și un flux de numerar disponibil, estimat la 62–72 milioane lei”, potrivit companiei.

Cerere în scădere

Grupul a raportat, la finalul primului semestru, vânzări consolidate de 745,2 mil. lei. mai mari cu 0,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, în condițiile încetinirii consumului.

„În prima jumătate a anului 2025, am navigat unul dintre cele mai complexe contexte din ultimii ani, marcat de schimbări fiscale, creșteri de costuri și un nivel ridicat de incertitudine în rândul consumatorilor. Cu toate acestea, portofoliul nostru diversificat, atât la nivel de țări, cât și de segmente, ne-a permis să menținem nivelul vânzărilor. Deschiderea primului Cioccolatitaliani în Italia și extinderea KFC în România reflectă angajamentul nostru de reziliență și dezvoltare pe termen lung”, a declarat Călin Ionescu, CEO Sphera Franchise Group.

Potrivit comunicatului companiei, cererea slabă a devenit vizibilă încă din ultimul trimestru al anului trecut și a persistat în primele trei luni ale acestui an, pe fondul unui mix de factori interni și externi: incertitudinea legată de alegeri, volatilitatea geopolitică și, începând cu iunie, perspectiva unei politici fiscale extrem de restrictive.

„Este de așteptat ca această tendință să continue pe parcursul anului, pe măsură ce este implementat programul de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, care se axează în special pe măsuri care afectează direct consumul, precum creșterea TVA”, au transmis reprezentanții Sphera Franchise Group.