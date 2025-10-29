Plângere penală în scandalul legat de moștenirea afaceristului Silviu Prigoană. Adriana Bahmuțeanu îl acuză pe fiul fostului soț că încearcă să „deturneze” 800.000 €

Sursele MEDIAFAX susțin că Adriana Bahmuțeanu a formulat deja plângere penală împotriva fiului lui Silviu Prigoană pentru mai multe infracțiuni, printre care uz de fals și înșelăciune. Honorius Prigoană este învinuit că ar fi falsificat semnătura tatălui său într-un document care parafa un împrumut de sute de mii de euro.

Potrivit acestui act, în data de 23 august 2024, înainte să moară, omul de afaceri s-ar fi împrumutat în numerar de la fiul său de 800.000 de euro, pe care acesta vrea să-i recupereze acum prin executor judecătoresc. Fosta soție a afaceristului susține că este vorba despre un împrumut fictiv și că semnătura lui Silviu Prigoană a fost contrafăcută.

Ea afirmă că va sesiza și Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Adriana Bahmuțeanu susține că, în realitate, Prigoană nu ar fi împrumutat acești bani de la Honorius și lansează acuzații grave. Ea mai arată că semnătura lui Silviu Prigoană ar fi fost falsificată pe actul prin care s-a parafat acest împrumut. Drept urmare, a formulat o plângere penală lui Honorius Prigoană și avocatului care a atestat acest contract de împrumut.

”Avocata mea, Violeta Oancea, s-a uitat pe hârtii și suspectează un fals. Acea semnătură a lui Silviu Prigoană nu este la fel ca celelalte. Eu am primit de la el o mulțime de citații, îi știu semnătura. Am făcut plângere penală și vreau să sesizez și Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, deoarece sunt mai mule suspiciuni. Conform acelui document, banii au fost aduși cu sacoșa, nu s-a făcut transfer bancar. Orice sumă de peste 10.000 de euro nu se poate împrumuta decât prin transfer bancar, în baza unu contract de împrumut”, a declarat Adriana Bahmuțeanu în exclusivitate pentru MEDIAFAX.

”Înscrisul a fost întocmit pentru a crea aparența unei datorii fictive”

În plângerea penală formulată de Adriana Bahmuțeanu se menționează că, potrivit datelor cunoscute, Silviu Prigoană ”nu avea nicio nevoie patrimonială urgentă care să justifice contractarea unui împrumut de 4.000.000 lei”.

”Înscrisul a fost întocmit, în mod evident, în scop ilicit, pentru a crea aparența unei datorii fictive. În aceste condiții, solicităm a fi analizate și elementele constitutive ale infracțiunii de spălarea banilor, faptă prevăzută și pedepsită de art.49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019 rap. la art. 244 Cod pen. si art. 323 Cod Penal. Toate aceste circumstanțe – inexistența dovezilor bancare, interdicția legală a plății cash și absența unui scop real – conturează indicii temeinice privind comiterea infracțiunilor reclamate. Prin urmare, se impune: verificarea provenienței fondurilor pretins a fi împrumutate de către numitul Prigoană Honorius Adrian (extras de cont și fluxuri bancare); efectuarea unei expertize criminalistice grafologice complexe, care să stabilească:

1. autenticitatea semnăturii defunctului Prigoană Vasile Silviu, având în vedere că, raportat la scriptele de comparație pe care le depunem, se observă că semnătura de pe contractul de împrumut nu prezintă nicio asemănare cu semnătura reală a defunctului (…)

2. să stabilească dacă semnătura a fost executată de aceeași persoană cu semnăturile certe”, se mai arată în plângerea semnată de Adriana Bahmuțeanu.

”Honorius nu mai are răbdare până se deschide moștenirea”

Fosta soție a lui Silviu Prigoană susține că Honorius încearcă să recupereze deopotrivă banii pe care tatăl său i-ar fi dat cu împrumut unor cunoștințe și prieteni de-a lungul timpului.

”Honorius vine cu tot felul de contracte de împrumut. Nu mai are răbdare până se deschide moștenirea. Vrea acum banii de la toți cei pe care i-a împrumutat Prigoană. De ce să îi dea lui acești bani? Acei bani trebuie să ajungă la toți moștenitorii lui Prigoană. Un judecător de la Judecătoria Buftea a admis executarea pensiei copiilor, deși minorii nu plătesc datoriile persoanelor majore. Mă hărțuiește cu procese. Am ziua și citația. Astăzi am primit patru citații”, a încheiat Adriana Bahmuțeanu.

”Plângerea este depusă la Parchetul Curții de Apel București având în vedere că în cauză urmează să fie cercetat și un avocat. Adriana Bahmuțeanu îl suspectează de săvârșirea infracțiunilor de fals intelectual, înșelăciune și, eventual, spălarea banilor pe avocatul care a editat, redactat și certificat acest contract de împrumut. O întrebare firească rezidă din faptul că, deși este de notorietate că avocatul familiei Prigoană este Liviu Mihai, totuși, contractul de împrumut a fost redactat și parafat de un avocat din Sectorul 6. De remarcat este și faptul că Silviu Prigoană, cu puțin timp înainte de deces, a împrumutat sume mari de bani unor societăți și persoane fizice. Astfel, este mai mult decât evident că acesta nu se afla în nevoie. Ne punem și întrebarea firească cum poate fi executat un contract de împrumut al defunctului Silviu Prigoană atâta vreme cât succesiunea nu este dezbătută. Nu știm cum instanța de la Buftea a putut să încuviințeze executarea silită a unui contract de împrumut, având în vedere că succesiunea după defunctul Silviu Prigoană nu este dezbătută”, a precizat pentru MEDIAFAX avocata Adrianei Bahmuțeanu, Violeta Oancea.