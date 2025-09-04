Plantele strălucitoare din filmul Avatar, acum și în realitate. Cercetătorii au creat plante suculente reîncărcabile, care strălucesc în întuneric

Un grup de cercetători chinezi a mers chiar mai departe, creând ceea ce ei numesc primele plante luminescente multicolore și cele mai strălucitoare din toate timpurile.

„Imaginați-vă lumea din Avatar, unde plantele strălucitoare luminează un întreg ecosistem”, a declarat într-un comunicat biologul Shuting Liu, cercetător la Universitatea Agricolă din China de Sud din Guangzhou și coautor al studiului publicat pe 27 august în revista Matter, potrivit CNN.

„Am vrut să facem această viziune posibilă folosind materiale cu care lucrăm deja în laborator. Imaginați-vă copaci strălucitori înlocuind felinarele”, a adăugat ea.

Pentru a face plantele să strălucească, Liu și colegii ei cercetători au injectat frunzele suculentei Echeveria „Mebina” cu aluminat de stronțiu, un material folosit adesea în jucăriile care strălucesc în întuneric, care absoarbe lumina și o eliberează treptat în timp.

Această metodă marchează o îndepărtare de tehnica tradițională de editare genetică pe care oamenii de știință o folosesc pentru a obține acest efect, urmând un model pionierat de o echipă de la Massachusetts Institute of Technology.

Nanopasrticule în plante

Injectarea unei plante cu nanoparticule în loc de editarea genelor sale a permis cercetătorilor să creeze plante care strălucesc în roșu, albastru și verde. În mod normal, constrânși de culoarea naturală a plantei, oamenii de știință pot crea doar o strălucire verde.

„Editarea genelor este o abordare excelentă”, a declarat Liu pentru CNN, dar a adăugat: „Am fost inspirați în special de materialele anorganice cu strălucire reziduală care pot fi „încărcate” cu lumină și apoi o eliberează încet sub formă de strălucire reziduală, precum și de eforturile anterioare privind plantele luminoase care sugerau iluminarea pe bază de plante — chiar și concepte precum felinarele din plante”.

„Obiectivul nostru a fost, prin urmare, să integrăm materiale multicolore, cu luminescență de lungă durată, în plante, pentru a depăși limitele obișnuite de culoare ale luminescenței plantelor și pentru a oferi plantelor o modalitate independentă de fotosinteză de a stoca și elibera lumină – în esență, o lampă vegetală vie, încărcată cu lumină”, a adăugat ea.

Echipa de cercetare a încercat să demonstreze aplicarea practică a ideii lor prin construirea unui perete verde format din 56 de plante care produceau suficientă lumină pentru a vedea text, imagini și o persoană situată la o distanță de până la 10 centimetri, potrivit studiului.

Se încarcă la lumina soarelui

Odată injectate și expuse la lumina directă a soarelui timp de câteva minute, plantele au continuat să strălucească până la două ore.

Deși luminozitatea strălucirii reziduale s-a atenuat treptat în această perioadă, „plantele pot fi reîncărcate în mod repetat prin expunerea la lumina soarelui”, a spus Liu, reumplând energia stocată de plante și „permițându-le să continue să strălucească după ce lumina soarelui dispare”.

Plantele își păstrează capacitatea de a emite efectul de strălucire reziduală la 25 de zile după tratament, a spus Liu, iar frunzele mai vechi injectate cu particule de strălucire reziduală continuă să emită lumină sub stimularea UV „chiar și după ce se ofilesc”.

Deși aluminatul de stronțiu se poate descompune ușor în plante, provocând daune țesutului vegetal, a spus Liu, oamenii de știință au dezvoltat un înveliș chimic pentru material care acționează ca o barieră protectoare.

Sisteme de iluminat durabile

Cercetătorii au afirmat în articol că consideră că descoperirile lor evidențiază „potențialul plantelor luminescente ca sisteme de iluminat durabile și eficiente, capabile să capteze lumina soarelui în timpul zilei și să emită lumină noaptea”.

Cu toate acestea, alți oameni de știință sunt sceptici cu privire la caracterul practic al acestei descoperiri. „Îmi place articolul, este interesant, dar cred că depășește puțin tehnologia actuală și ar putea fi peste ceea ce pot suporta plantele”, a declarat pentru CNN biochimistul John Carr, profesor de științe vegetale la Universitatea din Cambridge, care nu a participat la studiu.

„Datorită cantității limitate de energie pe care aceste plante o pot emite, nu le văd ca fiind folosite în curând ca iluminat stradal”, a adăugat el.

Liu a recunoscut că plantele „sunt încă departe de a oferi iluminare funcțională, deoarece intensitatea luminescenței lor rămâne prea slabă pentru aplicații practice de iluminat. În plus, evaluarea siguranței particulelor luminescente atât pentru plante, cât și pentru animale este încă în curs de desfășurare”.

Ea a spus că plantele luminescente pot servi în prezent „în principal ca piese decorative sau lumini ornamentale de noapte”.

Cu toate acestea, Liu a adăugat: „Privind în viitor, dacă putem îmbunătăți semnificativ luminozitatea și prelungi durata luminescenței – și odată ce siguranța va fi demonstrată în mod concludent – am putea imagina grădini sau spații publice iluminate discret noaptea de plante strălucitoare”.