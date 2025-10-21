Obama intră în campanie. Le susține pe Spanberger în Virginia și pe Mikie Sherrill în New Jersey

Fostul președinte al SUA, Barack Obama, va urca pe scenă alături de candidatele democrate Abigail Spanberger și Mikie Sherrill, în ultimele zile ale campaniilor pentru guvernator din Virginia și New Jersey, două curse considerate esențiale înaintea alegerilor de la mijlocul mandatului din 2026.

Barack Obama se alătură campaniilor democrate din Virginia și New Jersey, unde va participa la mitinguri alături de Abigail Spanberger și Mikie Sherrill, pe 1 noiembrie, în Norfolk și Newark.

Alegerile pentru funcția de guvernator vor avea loc pe 4 noiembrie.

Conform Associated Press, apariția fostului președinte vine la scurt timp după ce acesta le-a oferit celor două candidate sprijinul său public.

Într-un mesaj recent, Obama a spus că susține candidatura lui Spanberger pentru funcția de guvernator al statului Virginia, acuzând Partidul Republican că „ridică prețurile pentru familiile americane, în timp ce miliardarii beneficiază de reduceri masive de taxe.”

Abigail Spanberger, fost ofițer CIA și fost membru al Congresului, se confruntă cu republicana Winsome Earle-Sears, actualul viceguvernator al statului și veteran al Marinei.

Președintele Donald Trump a declarat luni, la bordul Air Force One, că „republicana Earle-Sears este o candidată foarte bună” și că democrata Spanberger este „un dezastru”.

În New Jersey, Mikie Sherrill îl înfruntă pe republicanul Jack Ciattarelli, fost membru al Adunării statale, susținut de Donald Trump.

Președintele a participat la o conferință telefonică în sprijinul lui Ciattarelli înaintea alegerilor primare republicane și este așteptat să facă același lucru înainte de scrutinul general.

Virginia și New Jersey sunt singurele state care își aleg guvernatorii în 2025.

Rezultatele sunt privite drept un test important al sprijinului pentru președintele Donald Trump și majoritatea republicană din Congres, în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului din 2026.