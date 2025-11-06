Joe Biden l-a sunat pentru a-l felicita pe primarul ales al New York-ului

Fostul președinte american a oferit primul său comentariu public despre alegerile din afara anului, într-o postare pe rețelele de socializare, miercuri după-amiază.

„În Virginia, New Jersey, New York City, California și în comunitățile din întreaga țară, alegătorii au ales speranța, corectitudinea și un viitor în care toată lumea are o șansă corectă”, a scris Biden. „Democrația noastră funcționează atunci când o facem să funcționeze, iar aseară, poporul american a dovedit încă o dată că este la înălțimea sarcinii.”

Biden a păstrat în mare parte tăcerea cu privire la alegerile din acest an. CNN a relatat anterior că Biden le-a telefonat guvernatorilor aleși Mikie Sherrill și Abigail Spanberger marți seară.