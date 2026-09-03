PMB anunță măsuri speciale pentru fluidizarea circulației la început de an școlar: Dirijare manuală și amânarea deschiderii de noi șantiere

Primăria Municipiului București a anunțat că în Capitală sunt deschise 63 de șantiere, dintre care 35 afectează direct traficul pe 30 de artere rutiere și pun presiune pe 45 de intersecții și noduri sensibile.

Situația din apropierea unităților de învățământ este mai gravă, întrucât 230 de școli și grădinițe se află la mai puțin de 500 de metri de zonele cu lucrări, iar 60 dintre acestea sunt situate la mai puțin de 100 de metri de șantiere.

„Situațiile speciale au nevoie de măsuri speciale. Facem tot ceea ce putem ca șantierele deschise să afecteze cât mai puțin traficul. Împreună cu Poliția Capitalei și Brigada Rutieră, am convocat constructorii și principalii operatori de utilități la sediul primăriei, pentru a stabili ce trebuie făcut”, se arată în mesajul publicat de municipalitate.

„Începe școala, iar circulația din oraș se va aglomera, mai ales în aceste zone”, a mai transmis PMB.

Polițiști în teren și amânarea lucrărilor

Pentru fluidizarea traficului, autoritățile au stabilit un set de intervenții.

Printre acestea se numără prezența echipelor Poliției Capitalei și ale polițiilor locale de sector în intersecțiile afectate de șantiere, pentru dirijarea traficului.

Constructorii au fost direcționați să verifice fiecare șantier și să se asigure că există culoare sau puncte de trecere pentru pietoni și participanții la trafic, iar zonele de lucru sunt împrejmuite corespunzător.

În cazul lucrărilor de tramvai, primarul general a cerut ca intervențiile să fie realizate pe tronsoane, astfel încât circulația să fie redeschisă pe fiecare porțiune imediat ce lucrările sunt finalizate.

De asemenea, deschiderea unor noi șantiere va fi amânată atunci când nu există situații urgente.

Primarul general Ciprian Ciucu le-a solicitat operatorilor de utilități să amâne, pe cât posibil, lucrările programate în perioada următoare.

„În măsura în care se poate, îi rog pe operatorii de utilități să mai stăm un pic cu șantierele pe care le au în plan. Nu vrem să deschidem unele noi în acest context”, a transmis edilul.