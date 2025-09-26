Posturile de radio independente olandeze anunță o emisiune de 15 ore pentru Palestina

Transmisia live va fi difuzată între ora 10:00 CET duminică, 28 septembrie, și ora 01:00 luni, 29 septembrie, pe Radio Radio, Echobox, Folder FM, Pip Radio, Future Intel, Operator, Maxi Radio, Radio Hinter, Open Source Radio și Relate Radio.

Emisiunea va cuprinde o transmisie live online, precum și un eveniment gratuit cu participare fizică la sediul Radio Radio din Amsterdam.

Evenimentul este deschis publicului pe bază de donații, toate încasările fiind direcționate către organizația caritabilă Plant een Olijfboom din Olanda, potrivit Euronews.

Organizația „sprijină poporul palestinian cu produse de bază precum pături, haine, apă, alimente și medicamente, contribuind în același timp la sensibilizarea opiniei publice din Olanda cu privire la ocuparea și colonizarea teritoriilor palestiniene de către Israel și la realitatea vieții în Palestina”.

Cei care nu pot participa personal pot face o donație online înainte de difuzare și prin intermediul transmisiunii live. „Aduceți-vă prietenii, veniți și susțineți!”, au spus organizatorii.

La începutul acestei luni, cel mai mare eveniment cultural de strângere de fonduri pentru palestinieni din Marea Britanie a avut loc la OVO Arena Wembley din Londra.

„Together For Palestine” a reunit muzicieni, actori și activiști pentru a strânge fonduri în sprijinul organizațiilor palestiniene care răspund la criza umanitară din regiune.

Coordonat de Brian Eno, alături de artistul palestinian Malak Mattar, care a ocupat funcția de director artistic, evenimentul a strâns aproximativ 1.7 milioane de euro pentru eforturile de ajutor umanitar din Gaza. Vedeți câteva dintre momentele importante ale serii.