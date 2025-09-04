Președintele Israelului va vizita Londra joia viitoare pentru discuții cu miniștrii

Două surse au confirmat că Isaac Herzog se va întâlni cu miniștrii britanici și cu personalități politice de rang înalt, aceasta fiind prima vizită a unui lider israelian de rang înalt în Marea Britanie de la întâlnirea neanunțată din primăvară dintre ministrul de externe David Lammy și omologul său israelian Gideon Sa’ar.

Cu toate acestea, orice întâlnire între Herzog și Keir Starmer va fi probabil extrem de controversată în cadrul Partidului Laburist, pe fondul morții, distrugerii și foametei provocate de războiul Israelului în Gaza. Numărul 10 nu a confirmat o întâlnire între Herzog și prim-ministru, potrivit The Guardian.

Downing Street a indicat anterior că premierul israelian, Benjamin Netanyahu, riscă să fie arestat dacă se deplasează în Marea Britanie, după ce Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele său pentru presupuse crime de război în Gaza.

Întâlnire controversată

Herzog, care aparține unui partid politic diferit de cel al premierului, are un rol mai degrabă ceremonial și s-a ciocnit anterior cu Netanyahu pe tema schimbărilor democratice și judiciare, dar a susținut în mare măsură campania militară din Gaza.

Herzog a atras o atenție deosebită pentru o declarație în care a afirmat că toți palestinienii din Gaza sunt „fără echivoc” responsabili pentru atacul Hamas din 7 octombrie 2023. „Întreaga națiune [palestiniană] de acolo este responsabilă. Nu este adevărată retorica despre civilii care nu sunt conștienți, care nu sunt implicați”, a declarat Herzog în octombrie 2023.

Această declarație a căpătat o importanță suplimentară atunci când a fost inclusă în ordonanța Curții Internaționale de Justiție din 26 ianuarie 2024, care a constatat că era „plauzibil” ca Israelul să fi comis acte care încalcă convenția privind genocidul și a afirmat că Israelul trebuie să se asigure „cu efect imediat” că forțele sale nu comit niciunul dintre actele interzise de convenție și să protejeze populația din Gaza de riscul suplimentar de genocid.

Herzog a susținut că declarația sa a fost interpretată greșit de CIJ, care l-a citat în mod selectiv.

Ultima întâlnire dintre Starmer și Herzog

Starmer l-a întâlnit ultima dată pe Herzog în urmă cu mai bine de un an, la Paris, la scurt timp după ce a fost ales prim-ministru, unde a lăudat „prietenia istorică dintre Israel și Regatul Unit” și a reiterat cererea de returnare a ostaticilor și „sprijinul pentru dreptul Israelului la autoapărare”.

Însă, de atunci, Starmer și Lammy au criticat mult mai vehement acțiunile Israelului în Gaza, care au provocat moartea a peste 65.000 de persoane, potrivit ministerului sănătății din teritoriu.

Au fost impuse sancțiuni împotriva a doi miniștri israelieni cu poziții dure, iar Starmer a anunțat planuri, împreună cu Franța, de a recunoaște statul Palestina în luna septembrie. Cu toate acestea, în cadrul Partidului Laburist și în alte părți există în continuare o furie și o îngrijorare considerabile că Marea Britanie a făcut prea puțin pentru a opri suferința palestinienilor.

Săptămâna trecută, liderul liberal-democrat Ed Davey a declarat că intenționează să boicoteze o cină oficială oferită de regele Charles cu ocazia vizitei oficiale a lui Donald Trump în Marea Britanie, peste două săptămâni, în semn de protest față de lipsa de presiune exercitată de SUA asupra Israelului pentru a pune capăt războiului.