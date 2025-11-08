Prima pagină » Știri externe » Autoritățile americane colaborează cu Israelul pentru acordarea de ajutor în Gaza

Autoritățile americane colaborează cu Israelul pentru acordarea de ajutor în Gaza

Trupele americane participă la supravegherea și coordonarea transferului de ajutoare în Fâșia Gaza împreună cu Israelul, ca parte a planului de încetare a focului al lui Donald Trump, a declarat sâmbătă un oficial israelian din domeniul securității.
Sursa foto: Stringer / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Alexandra-Valentina Dumitru
08 nov. 2025, 13:03

Vineri, Washington Post a raportat că Centrul de Coordonare Civil-Militară (CMCC) condus de SUA va înlocui Israelul în supravegherea ajutorului umanitar către Gaza. Ziarul a citat un oficial american și persoane familiarizate cu problema, care au declarat că Israelul a fost parte a procesului, dar că CMCC va decide ce ajutor umanitar va intra în Gaza și în ce mod.

Oficialul israelian din domeniul securității a declarat că serviciile de securitate israeliene rămân parte a politicii, supravegherii și monitorizării, deciziile fiind luate în comun, și că integrarea CMCC era deja în curs, scrie Reuters.

Israelul și gruparea militantă palestiniană Hamas au convenit în urmă cu o lună asupra primei faze a unui plan prezentat de Trump.

Acesta a pus capăt unui război devastator de doi ani în Gaza, declanșat de un atac transfrontalier al militanților Hamas pe 7 octombrie 2023, și a asigurat un acord pentru eliberarea ostaticilor israelieni și a prizonierilor palestinieni.

CMCC a început să funcționeze din sudul Israelului la sfârșitul lunii octombrie, având sarcina de a ajuta la fluxul de ajutor și la stabilizarea securității în Gaza, potrivit Comandamentului Central al SUA.

Deși armistițiul avea scopul de a declanșa un val de ajutor în mica enclavă supraaglomerată, unde în august s-a confirmat foametea și unde aproape toți cei 2,3 milioane de locuitori și-au pierdut casele, agențiile umanitare au declarat că ajutorul care ajunge în Gaza este mult prea puțin.

Israelul afirmă că își îndeplinește obligațiile asumate în cadrul acordului de încetare a focului, care prevede livrarea a 600 de camioane de provizii pe zi în Gaza.