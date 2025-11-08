Autoritățile americane colaborează cu Israelul pentru acordarea de ajutor în Gaza

Vineri, Washington Post a raportat că Centrul de Coordonare Civil-Militară (CMCC) condus de SUA va înlocui Israelul în supravegherea ajutorului umanitar către Gaza. Ziarul a citat un oficial american și persoane familiarizate cu problema, care au declarat că Israelul a fost parte a procesului, dar că CMCC va decide ce ajutor umanitar va intra în Gaza și în ce mod.

Oficialul israelian din domeniul securității a declarat că serviciile de securitate israeliene rămân parte a politicii, supravegherii și monitorizării, deciziile fiind luate în comun, și că integrarea CMCC era deja în curs, scrie Reuters.

Israelul și gruparea militantă palestiniană Hamas au convenit în urmă cu o lună asupra primei faze a unui plan prezentat de Trump.

Acesta a pus capăt unui război devastator de doi ani în Gaza, declanșat de un atac transfrontalier al militanților Hamas pe 7 octombrie 2023, și a asigurat un acord pentru eliberarea ostaticilor israelieni și a prizonierilor palestinieni.

CMCC a început să funcționeze din sudul Israelului la sfârșitul lunii octombrie, având sarcina de a ajuta la fluxul de ajutor și la stabilizarea securității în Gaza, potrivit Comandamentului Central al SUA.

Deși armistițiul avea scopul de a declanșa un val de ajutor în mica enclavă supraaglomerată, unde în august s-a confirmat foametea și unde aproape toți cei 2,3 milioane de locuitori și-au pierdut casele, agențiile umanitare au declarat că ajutorul care ajunge în Gaza este mult prea puțin.

Israelul afirmă că își îndeplinește obligațiile asumate în cadrul acordului de încetare a focului, care prevede livrarea a 600 de camioane de provizii pe zi în Gaza.