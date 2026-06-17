Președintele Nicușor Dan pleacă la Bruxelles, în toiul crizei politice majore. Ce este pe agenda Consiliului

Șeful statului, Nicușor Dan, va părăsi mâine România având în vedere că joi și vineri se desfășoară, la Bruxelles, Summitul de 2 zile al Consiliului European.

De duminică, de la nominalizarea lui Adrian Veștea ca premier desemnat, președintele Dan nu a mai avut ieșiri sau poziții publice pe criza politică majoră de la București, șeful statului având doar consultări informale cu liderii de partide.

La Bruxelles, Summitul de 2 zile al Consiliului European se desfășoară pe fondul încheierii Summitului G7 în Franța, unde au participat liderii europeni alături de președintele SUA, Donald Trump.

Pe fondul unui context geopolitic dificil, liderii vor discuta aspecte care au un impact atât asupra cetățenilor, cât și asupra întreprinderilor, și care includ competitivitatea, bugetul pe termen lung al UE pentru perioada 2028-2034, Ucraina, situația din Orientul Mijlociu, migrația și drogurile ilicite, arată Consiliul.

Liderii îl vor asculta pe președintele Zelenski care va vorbi despre cele mai recente evoluții din Ucraina.

În ceea ce privește extinderea UE, liderii vor discuta deschiderea primului grup tematic de capitole în cadrul negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova.

Competitivitatea rămâne și ea pe agenda UE. În acest context, liderii UE vor trece în revistă progresele înregistrate în ceea ce privește agenda „O Europă, o piață”, care stabilește măsuri și calendare concrete pentru inițiative legislative și de politică în cinci domenii-cheie:

simplificarea normelor și reducerea sarcinilor administrative

aprofundarea și consolidarea pieței unice

promovarea unei agende comerciale ambițioase

reducerea costurilor energiei, promovând totodată decarbonizarea

accelerarea transformării digitale și a transformării prin inteligența artificială

De asemenea, liderii vor discuta dezechilibrelor macroeconomice la nivel mondial și impactul acestora asupra competitivității și prosperității Europei. Discuția va viza construirea unei înțelegeri comune a provocărilor întâmpinate și orientarea lucrărilor viitoare ale Comisiei.

Cadrul financiar multianual (CFM) pentru perioada 2028-2034

Liderii UE își vor continua discuțiile cu privire la următorul CFM, luând ca bază Consiliul European informal desfășurat în Cipru în perioada 23-24 aprilie 2026. Pe baza cadrului de negociere prezentat de președinția cipriotă la 11 iunie 2026, aceștia vor discuta elementele principale ale bugetului pe termen lung, inclusiv realizarea de progrese în ceea ce privește noile resurse proprii. Obiectivul este de a crea condițiile pentru ca un acord să fie obținut până la sfârșitul anului. Orientul Mijlociu Liderii UE vor discuta cele mai recente evoluții din Orientul Mijlociu, inclusiv: conflictul din Iran și impactul acestuia asupra prețurilor energiei

situația dramatică din Gaza și Cisiordania

evoluțiile din Liban, inclusiv sprijinul acordat în continuare de UE pentru încetarea focului și pentru statul și poporul libanez

Apărarea și securitatea europeană