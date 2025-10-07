Președintele tratatului ONU privind plasticul demisionează în contextul unui proces tumultuos

Decizia va fi anunțată marți, în cadrul unei reuniuni a ONU, iar anunțul oficial este așteptat joi. Vayas Valdivieso a confirmat într-un interviu acordat The Guardian că demisionează și a declarat: „Au existat unele provocări în acest proces”.

În august, negocierile globale de la sediul ONU din Geneva pentru a ajunge la un acord privind un tratat care să abordeze problema poluării accelerate cu plastic au eșuat după trei ani de negocieri.

În prezent, nu există niciun acord, iar viitorul acestuia este incert.

Demisia bruscă a președintelui lasă tratatul privind plasticul într-o poziție și mai incertă și ridică semne de întrebare cu privire la guvernanța procesului.

Vayas Valdivieso a fost criticat de ONG-uri și de statele membre în ultima etapă a negocierilor pentru că a publicat un proiect de text, care a fost respins de majoritatea negociatorilor și descris de șefa delegației britanice, ministra Emma Hardy, ca fiind „cel mai mic numitor comun”. Ghana a declarat că textul „ar consolida status quo-ul pentru deceniile următoare”.

O secțiune privind limitele de producție a plasticului dintr-un proiect anterior a fost eliminată și nu s-a făcut nicio mențiune despre substanțele chimice periculoase din plastic. Textul referitor la combaterea poluării cu plastic pe „întregul ciclu de viață” dintr-un proiect anterior a fost, de asemenea, eliminat.

Un al doilea text, descris ca fiind puțin mai bun, dar totuși criticat pentru că nu era suficient de ambițios, a venit prea târziu pentru a se ajunge la un acord. Acesta a fost, de asemenea, respins ca bază pentru continuarea negocierilor.

Motive personale și profesionale

Vayas Valdivieso a declarat că a demisionat din motive personale și profesionale. El și-a apărat munca, afirmând că procesul de elaborare a tratatului a „atins obiective foarte importante” până în prezent. El a adăugat că, în opinia sa, primul proiect, atât de criticat, nu a fost niciodată destinat să fie versiunea finală.

În timp ce unii au criticat conducerea președintelui, au fost exprimate și îngrijorări cu privire la faptul că munca sa a fost obstrucționată de Unep, condusă de directorul executiv, Inger Andersen. Surse au declarat pentru Guardian și alte publicații că personalul Unep, care ar trebui să fie imparțial, a organizat o întâlnire secretă în ultima noapte a negocierilor, cu intenția de a convinge membrii grupurilor societății civile să facă presiuni asupra președintelui pentru a demisiona.

„Am participat la întâlnire și mi s-a părut foarte problematică”, a declarat pentru Guardian unul dintre participanți. Aceștia au adăugat că au descoperit abia odată ajunși în sală că întâlnirea se referea la presupusa „nemulțumire față de președinte” și s-au simțit incomod să fie acolo.

Într-o scrisoare văzută de Guardian și confirmată de Vayas Valdivieso, acesta a depus o cerere la UNEP solicitând informații despre întâlnirea „al cărei subiect principal era gestionarea procesului de către președinte”.

El a solicitat Unep să ia „măsuri pentru a preveni situații similare” și a cerut, de asemenea, mai multă transparență în negocierile generale, afirmând: „Aceasta este o negociere condusă de [statele] membre, iar eu am apărat acest lucru și îl voi apăra până în ultima zi a mandatului meu de președinte”.

Demisia sa, o oportunitate de a aduce idei noi

El a spus că, deși era trist, demisia sa era și o oportunitate de a aduce „sânge proaspăt, inițiative noi, idei noi pentru proces”. El a adăugat că decizia sa de a demisiona nu avea nicio legătură cu ceea ce s-a întâmplat la negocierile de la Geneva.

The Guardian a raportat, de asemenea, modul în care statele petroliere și lobbyiștii bine finanțați din industria plasticului au acționat pentru a sabota un acord de reducere a producției de plastic.

Christina Dixon, liderul campaniei pentru oceane la Agenția de Investigații de Mediu, a descris demisia lui Vayas Valdivieso ca „o amintire dură a disfuncționalității care a afectat negocierile tratatului privind plasticul încă de la început”. Ea a spus că încrederea în proces trebuie restabilită urgent dacă se dorește obținerea unui rezultat semnificativ.

Un purtător de cuvânt al Unep a declarat: „Deși Unep nu a fost informat oficial de către președinte că intenționează să demisioneze, directorul executiv dorește să îi mulțumească lui Luis Vayas Valdivieso pentru serviciile sale neobosite în calitate de președinte al procesului INC”.

Comentând reuniunea informală, Unep a declarat că directorul executiv „nu a avut cunoștință de nicio reuniune până când nu i s-a adus la cunoștință. Această chestiune este acum tratată în conformitate cu normele și regulamentele ONU”.