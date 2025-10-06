Criză politică în Franța. Macron îi cere lui Lecornu să continue negocierile pentru formarea unui nou guvern

Într-o încercare disperată de a evita prăbușirea taberei sale de centru-dreapta, biroul președintelui a anunțat luni seară că Macron i-a cerut lui Lecornu să continue „negocierile finale până miercuri seară” pentru a construi o platformă politică și a asigura stabilitatea țării.

Lecornu a declarat, într-o postare pe rețeaua de socializare X, că a acceptat solicitarea și că îl va informa pe Macron până miercuri dacă discuțiile vor produce rezultate care să-i permită președintelui „să tragă toate concluziile necesare”.

Franța e aproape de o criză fără precedent

Noua însărcinare a lui Lecornu încheie 24 de ore tumultuoase în politica franceză, care au împins țara tot mai aproape de o criză fără precedent.

Totul a început duminică seară, când a fost anunțată prima listă de miniștri. Politicienii din opoziție și potențialii parteneri de coaliție s-au declarat dezamăgiți, deoarece echipa era formată în mare parte din aceleași figuri care făcuseră parte din guvernul predecesorului lui Lecornu, François Bayrou, destituit luna trecută din cauza proiectului de buget.

Bruno Retailleau, liderul formațiunii conservatoare Les Républicains, a fost reales în funcția de ministru de Interne, dar a criticat imediat alegerile lui Lecornu, spunând că acestea includ prea mulți oficiali apropiați de Macron, printre care fostul ministru al Economiei, Bruno Le Maire, desemnat să devină ministrul Forțelor Armate.

Lecornu și-a dat demisia chiar în momentul în care Retailleau și Les Républicains păreau pregătiți să doboare guvernul prin retragerea sprijinului lor.

Lecornu are 48 de ore pentru a găsi o majoritate

Nu este clar dacă Lecornu va reuși, în următoarele 48 de ore, să aducă suficiente concesii pentru a satisface formațiunea Les Républicains sau o parte suficientă din opoziție pentru a permite adoptarea bugetului.

Le Maire, a cărui numire a stârnit îngrijorare în rândul Les Républicains, a anunțat că renunță complet la noua funcție și că nu va exercita nici măcar un rol interimar.

„Nicio situație individuală nu ar trebui să împiedice buna funcționare a țării și a instituțiilor noastre”, a declarat acesta.