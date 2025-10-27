Prim-ministrul malaezian a îndemnat liderii din Asia-Pacific să aleagă dialogul în locul coerciunii și cooperarea în locul confruntării

Summitul Asia de Est este un forum regional între Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est și principalii săi parteneri regionali — Australia, China, India, Japonia, Noua Zeelandă, Coreea de Sud, Rusia și Statele Unite — pentru a discuta provocările politice, de securitate și economice.

„Astăzi trebuie să ne reînnoim scopul comun, să ne reafirmăm obiectivele, să promovăm principiile unui angajament orientat spre viitor”, a declarat Anwar în discursul său de deschidere. „Continuăm să susținem dialogul în locul coerciunii… și cooperarea în locul confruntării. Ne afirmăm poziția cu privire la pacea și securitatea globală, la multilateralism și la dreptul internațional”.

Summitul a avut loc după ce președintele american Donald Trump a părăsit Malaysia luni dimineață pentru a se îndrepta spre Japonia, în urma participării sale la summiturile ASEAN din weekend. Duminică, Trump a asistat la semnarea mai multor acorduri economice cu Malaysia, Thailanda și Cambodgia – parte a eforturilor Washingtonului de a consolida legăturile comerciale și de a asigura accesul la minerale esențiale, în încercarea de a reduce dependența de China, potrivit AP.

Trump a participat, de asemenea, la o ceremonie care a marcat extinderea oficială a armistițiului dintre Cambodgia și Thailanda, la care Washingtonul a contribuit la începutul acestui an.

Analiștii spun că tensiunile din Marea Chinei de Sud, reziliența lanțurilor de aprovizionare regionale și răspunsul ASEAN la crizele interne, în special conflictul prelungit din Myanmar, vor domina discuțiile din cadrul summitului din Asia de Est.

Accentul delegației SUA

Delegația SUA ar urma să pună accentul pe libertatea de navigație, securitatea economică și o abordare tranzacțională a alianțelor și comerțului, prezentând Washingtonul ca un partener de încredere pentru stabilitatea Indo-Pacificului, a declarat Ilango Karuppannan, fost ambasador al Malaeziei și cercetător asociat senior la Școala de Studii Internaționale S. Rajaratnam din Singapore.

În schimb, China, reprezentată de premierul Li Qiang, va sublinia probabil suveranitatea, neintervenția și avantajele conectivității prin proiecte precum inițiativa Belt and Road și alte cadre regionale, a spus el.

„Rivalitatea lor constituie fundalul pe care se discută toate celelalte probleme – de la securitate la comerț”, dar se așteaptă ca ASEAN să își mențină neutralitatea, concentrându-se pe cooperarea regională, nu pe luarea de poziție, a spus Ilango.

„Cel de-al 20-lea summit al Asiei de Est va fi amintit pentru semnarea acordului de pace și recalibrarea comerțului SUA cu Asia de Sud-Est”, a adăugat el.

Anwar, în discursul său, a lăudat din nou planul lui Trump de a pune capăt conflictului din Gaza, dar a spus că trebuie făcut mai mult pentru a asigura o soluție politică justă și durabilă pentru poporul palestinian.

El și-a exprimat îngrijorarea cu privire la recentele lansări de rachete balistice de către Coreea de Nord și a făcut apel la implicare.

„Odată ce solicităm implicarea în toate domeniile, de la Gaza la Ucraina și Myanmar, nu ar trebui să excludem implicarea (Coreei de Nord)”, a spus el.

În ceea ce privește Myanmar, el a spus că ASEAN se ține de consensul său din 2021 în cinci puncte privind pacea și dialogul pentru a rezolva războiul civil declanșat de preluarea puterii de către armata din Myanmar în 2021. El nu a abordat planul Myanmarului privind alegerile generale, dar a spus că luptele s-au calmat și că angajamentul ar trebui să continue.

Tensiunile teritoriale din Marea Chinei de Sud

Anwar a mai spus că tensiunile teritoriale din Marea Chinei de Sud ar trebui rezolvate în cadrul ASEAN și al partenerilor săi regionali, fiind negociat un „Cod de conduită” care să reglementeze comportamentul pe ruta maritimă globală disputată. El a avertizat că presiunile externe ar putea escalada tensiunile și a îndemnat toate părțile să respecte dreptul internațional.

Anterior, membrii ASEAN și cinci parteneri – China, Japonia, Coreea de Sud, Australia și Noua Zeelandă – au organizat un summit al liderilor Parteneriatului Economic Regional Cuprinzător, primul de la semnarea acordului de liber schimb în 2020. Acordul, care acoperă aproximativ o treime din PIB-ul global, are ca scop promovarea integrării economice regionale și consolidarea rezilienței lanțului de aprovizionare.

Într-o declarație comună, liderii RCEP au afirmat că parteneriatul lor ar putea consolida reziliența economică a regiunii în fața incertitudinilor globale actuale. Ei și-au reafirmat angajamentul față de multilateralism și s-au angajat să îmbunătățească punerea în aplicare a acordului RCEP și reformele interne.

RCEP este „o protecție practică împotriva șocurilor tarifare din SUA”, a declarat Doris Liew, economist specializat în dezvoltarea Asiei de Sud-Est. Chiar dacă prevederile acordului sunt vagi și nu sunt considerate la fel de puternice ca ale altor blocuri comerciale regionale, ea a afirmat că parteneriatul ar putea ajuta la diversificarea coșurilor comerciale și la reducerea expunerii la acțiunile unilaterale ale SUA.