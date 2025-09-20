Prima centrală solară din Irak se deschide în deșertul Karbala pentru a combate criza energiei electrice

Aceasta face parte dintr-o nouă inițiativă a guvernului de a extinde producția de energie regenerabilă într-o țară care se confruntă frecvent cu crize de energie electrică, în ciuda faptului că este bogată în petrol și gaze.

„Este primul proiect de acest tip din Irak care are această capacitate”, a declarat Safaa Hussein, directorul executiv al noii centrale solare din Karbala. De sus, proiectul arată ca un oraș îmbrăcat în negru, înconjurat de nisip, potrivit AP.

Centrala are ca obiectiv „alimentarea rețelei naționale cu energie electrică și reducerea consumului de combustibil, în special în timpul perioadelor de vârf din timpul zilei, pe lângă reducerea impactului negativ asupra mediului al emisiilor de gaze”, a declarat el.

Centrala solară recent inaugurată din Karbala va putea produce până la 300 de megawați de energie electrică la capacitate maximă, a declarat Nasser Karim al-Sudani, șeful echipei naționale pentru proiecte de energie solară din cadrul Cabinetului Primului Ministru. Un alt proiect în construcție în provincia Babil va avea o capacitate de 225 megawați, iar lucrările vor începe în curând și la un proiect de 1.000 megawați în provincia sudică Basra, a spus el.

Proiecte de energie solară la scară largă

Proiectele fac parte dintr-un plan ambițios de implementare a unor proiecte de energie solară la scară largă, în efortul de a atenua penuria cronică de energie electrică din țară.

Ministrul adjunct al Energiei Electrice, Adel Karim, a declarat că Irakul are proiecte solare cu o capacitate combinată de 12.500 megawați, care sunt fie în curs de implementare, fie în proces de aprobare, fie în curs de negociere. Dacă vor fi realizate în totalitate, aceste proiecte ar furniza între 15% și 20% din cererea totală de energie electrică a Irakului, cu excepția regiunii kurde semi-autonome din nord, a spus el.

„Toate companiile cu care am încheiat contracte sau cu care încă negociem ne vor vinde energie electrică la prețuri foarte atractive, iar noi, la rândul nostru, o vom vinde consumatorilor”, a spus Karim, deși a refuzat să dezvăluie tarifele de achiziție.

Penurie de energie electrică

În ciuda bogăției sale în petrol și gaze, Irakul a suferit de zeci de ani de penurie de energie electrică din cauza războiului, corupției și proastei gestionări. Întreruperile de curent sunt frecvente, mai ales în lunile toride de vară. Mulți irakieni trebuie să se bazeze pe generatoare diesel sau să suporte temperaturi care depășesc 50 de grade Celsius fără aer condiționat.

În prezent, Irakul produce între 27.000 și 28.000 de megawați de energie electrică, a spus Karim, în timp ce consumul la nivel național variază între 50.000 și 55.000 de megawați. Centralele electrice alimentate cu gaz iranian contribuie cu aproximativ 8.000 de megawați la aprovizionarea actuală.

Dependența puternică a Irakului de gazul iranian importat, precum și de energia electrică importată direct din Iran pentru a-și satisface nevoile de energie electrică, este un aranjament care riscă să intre în conflict cu sancțiunile SUA.

La începutul acestui an, Washingtonul a pus capăt unei derogări de la sancțiuni pentru achizițiile directe de energie electrică din Iran, dar a menținut derogarea pentru importurile de gaz.