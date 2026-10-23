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Prima reacție a lui Călin Georgescu după decizia CAB: Nu ne pierdem încrederea în magistrații care rămân drepți

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a reacționat vineri după ce Curtea de Apel București a decis menținerea arestului preventiv în dosarul privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune, declarând că nu își pierde încrederea în „magistrații drepți”.
Prima reacție a lui Călin Georgescu după decizia CAB: Nu ne pierdem încrederea în magistrații care rămân drepți
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
23 oct. 2026, 15:09, Politic
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Călin Georgescu a reacționat vineri, printr-un mesaj publicat pe Facebook, după ce Curtea de Apel a decis menținerea arestului preventiv. 

„Chiar și în momentele cele mai grele, nu ne pierdem încrederea în acei magistrați care rămân drepți, își ascultă conștiința și pun legea mai presus de orice”, se arată în mesajul publicat pe Facebook. 

„Luni, 26 octombrie 2026, la ora 11:00, urmează să fie examinată la Tribunalul București propunerea Parchetului de prelungire a măsurii arestării preventive pentru încă 30 de zile. Decizia va putea fi contestată de oricare dintre părți”, se mai arată în postare. 

Decizia Curții de Apel vine după ce pe 13 octombrie, Tribunalul București a admis cererea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestării preventive cu arestul la domiciliu.

Procurorii DIICOT au contestat însă decizia, astfel că fostul candidat la prezidențiale a rămas în Arestul Central al Poliției Capitalei până la soluționarea contestației.

Acuzațiile aduse de procurorii DIICOT

Fostul candidat la prezidențiale este cercetat alături de omul de afaceri Ionel Rusen pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fiind suspectat că a comis o fraudă de 1.1 milioane de euro. 

Potrivit anchetatorilor, omul de afaceri Răzvan Leu ar fi fost convins să vireze bani drept garanție pentru obținerea unei linii de credit necesare unor tranzacții cu metale prețioase.

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