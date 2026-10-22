Prima tranșă din cele 1,1 milioane de doze de vaccin pentru oi și capre a fost livrată. Când va fi livrat restul de doze

O primă tranșă de 300.000 de doze de vaccin împotriva variolei ovine și caprine și a pestei micilor rumegătoare a ajuns joi în țară, anunță ANSVSA.

Restul de aproximativ 800.000 de doze de vaccin ar urma să fie livrate etapizat, până inclusiv duminică.

Când va începe imunizarea

Imunizarea de urgență va începe imediat după recepția completă a vaccinurilor, conform calendarului stabilit, potrivit comunicatului.

Specialiștii ANSVSA vor începe distribuția și vaccinarea propriu-zisă în teritoriu imediat după recepția oficială a tuturor loturilor. Campania se va desfășura în mod obligatoriu și organizat, fără a fi necesară o solicitare scrisă sau formală din partea crescătorilor de animale, pe baza catagrafiei din Baza Națională de Date.

Structurile teritoriale ale DSVSA județene au finalizat deja planurile logistice locale, stabilind ca prioritate absolută intervenția în focarele active și în zonele de restricție.

Singura obligație a crescătorilor, indiferent de dimensiunea exploatației, este să coopereze prin asigurarea prezenței la exploatație și realizarea contenției sau grupării animalelor pentru ca inocularea să se desfășoare rapid și în siguranță.

La finalul procedurii, statusul imunologic al efectivului va fi validat prin completarea pe loc a unui proces-verbal standardizat, semnat de ambele părți, datele fiind introduse imediat în sistemul informatic național.

Vaccinarea este una gratuită

Întregul proces este gratuit pentru proprietarii de animale, stocurile actuale provenind din rezervele de urgență ale Uniunii Europene, în timp ce statul român suportă integral de la bugetul național toate costurile logistice, de manoperă, deplasarea medicilor veterinari și echipamentele necesare.

Deși ultima tranșă ar trebui să sosească duminică, autoritățile române anunțaseră că vaccinarea va începe cel târziu la 1 octombrie.

Comisia a transmis oficial, printr-un purtător de cuvânt, că a fost nevoie de evaluarea planurilor transmise de România și de clarificări suplimentare înainte de activarea rezervelor europene de vaccinuri.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a precizat că autoritățile române au solicitat oficial sprijin pentru vaccinare la 21 septembrie 2026, iar două zile mai târziu au transmis planurile de vaccinare.

La 2 octombrie, Comisia Europeană a cerut clarificări suplimentare, la care România a răspuns pe 5 octombrie. Abia pe 8 octombrie au fost activate băncile europene de vaccinuri pentru cele două boli.