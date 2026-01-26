Prima tranzacție imobiliară majoră din 2026: Clădire din centrul Bucureștiului, vândută cu 19 milioane de euro

Cine este cumpărătorul?

Star Residence Invest S.A. este o societate de tip Real Estate Investment Trust (REIT), creată pentru a atrage capital privat în proiecte imobiliare generatoare de venituri recurente, cum ar fi clădirile de birouri sau spațiile comerciale. Compania își propune să construiască un portofoliu stabil de active, care să ofere randamente investitorilor prin dividende regulate, informează ZF.

Acționariatul include firme precum Momentum Capital București, care deține aproximativ 35,7% din companie, și investitorul Ion-Gheorghe Manea, cu aproximativ 20% din pachetul de acțiuni. În 2024, Star Residence Invest a raportat venituri de circa 31,8 milioane lei, dar și o pierdere de aproximativ 628.766 lei.

Cine deținea clădirea din strada Polonă 68

Clădirea de birouri situată pe strada Polonă 68 are o suprafață totală construită de aproximativ 13.755 metri pătrați, dintre care circa 9.500 mp sunt destinati închirierii, incluzând și peste 190 de locuri de parcare.

Anterior acestei tranzacții, imobilul a fost deținut de grupul Smartown, controlat indirect de miliardarul israelian Teddy Sagi, prin societăți afiliate. Potrivit datelor anterioare, clădirea fusese construită în 2009 de omul de afaceri grec Gkotsis Anastasios, iar în 2017 a fost cumpărată de firma lui Sagi pentru aproximativ 17 milioane de euro.

Achiziția clădirii face parte din strategia de consolidare a portofoliului Star Residence Invest și de creștere a veniturilor constante din chirii. Tranzacția a fost sprijinită din punct de vedere juridic de firma de avocatură PeliPartners, care a gestionat analiza activului, structurarea tranzacției și negocierea contractului, se arată în comunicatul transmis de aceștia.

De remarcat este faptul că această tranzacție apare într-un context de interes crescut pe piața de birouri din București, unde astfel de achiziții de amploare sunt privite ca un semnal pozitiv pentru investitorii imobiliari, în pofida unor evoluții lente în segmentele noi de birouri.