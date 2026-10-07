Proiectul cultural „Facerea sunetului” ajunge în mai multe județe în luna octombrie. Programul complet al evenimentelor

În perioada 15 octombrie – 22 octombrie 2026, turneul va avea loc în județele Cluj, Sălaj, Covasna și Harghita.
Conceptul central al acestui proiect este conservarea patrimoniului imaterial prin documentarea detaliată a meșteșugului tradițional al fabricării instrumentelor muzicale și evocarea personalității lui George Enescu, la împlinirea a 100 de ani de la compunerea Sonatei a III-a „În caracter popular românesc”.
Nucleul proiectului este reprezentat de lansarea filmul documentar „Facerea sunetului”. Acesta urmărește pas cu pas procesul manual și integral arhaic prin care lutierul Nicolae Vădan (Tezaur Uman Viu) a confecționat o vioară de concert la comanda violonistei Diana Jipa.
În cadrul evenimentelor, pelicula va fi proiectată alternativ cu momente muzicale live, interpretate de Diana Jipa și Ștefan Doniga pe chiar instrumentul fabricat în procesul descris de-a lungul filmului.
Fiecare seară va fi deschisă, cu 30 de minute înainte de recital, de o conferință publică susținută de istorici, muzeografi și profesori locali pe tema conservării valorilor identitare.
Proiectul „Facerea sunetului” este organizat de Asociația Culturală INNOVARTE și este realizat cu finanțarea Secretariatului General al Guvernului prin Serviciul Dezvoltare Comunitară.