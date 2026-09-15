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Protestul din Piața Victoriei a ajuns în presa internațională. O agenție importantă a transmis în regim de live de la declanșarea violențelor

Manifestația de marți din fața Guvernului României a ajuns deja în presa internațională, care relatează despre ciocnirile violente dintre protestatari și forțele de ordine.
Protestul din Piața Victoriei a ajuns în presa internațională. O agenție importantă a transmis în regim de live de la declanșarea violențelor
Mădălina Prundea
15 sept. 2026, 15:57, Știrile zilei
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Presa internațională urmărește protestul oierilor care a degenerat în Piața Victoriei.

„Fermierii români, ciocniri cu poliția în timpul protestelor anti-UE”, titrează Bloomberg.

Agenția internațională Associated Press a transmis în regim de live timp de o oră și jumătate evenimentele violente din fața Guvernului României.

„În direct, în timp ce fermierii români protestează în fața sediului guvernului din București din cauza problemelor care afectează sectoarele zootehnic și agricol”, au transmis cei de la AP.

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