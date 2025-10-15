Raritate cosmică. Astronomii au descoperit în spațiu un cerc radio, cu două inele

Anomalia celestă, captată de un radiotelescop, este un cerc radio ciudat, unul dintre cele mai rare și misterioase obiecte din univers, a declarat dr. Ananda Hota, autorul principal al unui studiu publicat pe 2 octombrie în Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Cercurile radio ciudate, cunoscute și sub numele de ORC, constau probabil din plasmă magnetizată – gaz încărcat care este puternic influențat de câmpurile magnetice – și sunt atât de masive încât galaxii întregi se află în centrul lor. Întinzându-se pe sute de mii de ani-lumină, ele ating adesea o dimensiune de 10 până la 20 de ori mai mare decât galaxia noastră, Calea Lactee. Dar sunt și incredibil de slabe și, de obicei, detectabile numai prin intermediul undelor radio, potrivit CNN.

Cercul radio ciudat recent descoperit, numit RAD J131346.9+500320, este cel mai îndepărtat cunoscut până în prezent, situat la 7.5 miliarde de ani-lumină de Pământ — și primul descoperit de cetățeni cercetători. Este, de asemenea, doar al doilea cerc radio ciudat care are două inele.

„ORC-urile se numără printre cele mai bizare și frumoase structuri cosmice pe care le-am văzut vreodată — și pot conține indicii vitale despre modul în care galaxiile și găurile negre co-evoluează, mână în mână”, a scris Hota, profesor asistent la departamentul de energie atomică al Centrului de Excelență în Științe Fundamentale al Universității din Mumbai, într-un e-mail.

Un pas uriaș pentru știința cetățenească

Cercurile radio ciudate au fost descoperite pentru prima dată în urmă cu aproximativ șase ani, dar structurile rămân în mare parte greu de înțeles.

Hota este directorul și cercetătorul principal al RAD@home Astronomy Collaboratory, o comunitate online deschisă tuturor celor cu studii în domeniul științelor. Astronomii îi instruiesc pe utilizatori să recunoască tiparele din petele slabe și neclare ale undelor radio și să analizeze imaginile astronomice, a explicat Hota.

Cercul radio ciudat recent descoperit a apărut în datele telescopului Low Frequency Array (LOFAR), care este format din mii de antene din Olanda și din întreaga Europă, pentru a crea un singur radiotelescop mare. Este cel mai mare și mai sensibil radiotelescop care funcționează la frecvențe joase.

Deși participanții la RAD@home nu au fost instruiți în mod special să caute cercuri radio ciudate, structura neobișnuită cu două inele a ieșit în evidență, marcând primul cerc radio ciudat identificat cu ajutorul LOFAR.

Inelele par să se intersecteze, ceea ce cercetătorii cred că se datorează punctului nostru de observație de pe Pământ, dar este probabil ca acestea să fie separate în spațiu. Cele două inele se întind pe o distanță de 978.469 de ani-lumină. Un an-lumină este distanța parcursă de lumină într-un an, sau 9.46 trilioane de kilometri.

„Această lucrare arată cum astronomii profesioniști și oamenii de știință amatori pot împreună să extindă limitele descoperirilor științifice”, a spus Hota.

„Noi sugerăm că un eveniment exploziv major a avut loc în galaxia centrală”, a spus Hota. „Șocul sau unda de șoc rezultată ar fi putut reenergiza norii antici de plasmă magnetizată, făcându-i să strălucească din nou sub formă de inele radio”.

Alte cercuri în galaxii diferite

Echipa de cetățeni științifici a observat, de asemenea, două cercuri radio ciudate suplimentare în două galaxii diferite, inclusiv unul situat la capătul unui jet puternic care are o curbă ascuțită, rezultând un inel radio cu o lățime de aproximativ 100.000 de ani-lumină.

Ambele cercuri radio ciudate se află în galaxii care se află în clustere mai mari de galaxii, ceea ce înseamnă că jeturile lansate din găurile negre supermasive interacționează cu plasma fierbinte din jur, care ar putea contribui la formarea inelelor radio, a spus Hota.

„Aceste descoperiri arată că ORC-urile și inelele radio nu sunt curiozități izolate — ele fac parte dintr-o familie mai largă de structuri exotice de plasmă modelate de jeturile găurilor negre, vânturile și mediile lor”, a declarat într-o declarație coautorul studiului, dr. Pratik Dabhade, profesor asistent în divizia de astrofizică a Centrului Național de Cercetări Nucleare din Varșovia, Polonia.

Ray Norris, astrofizician la Organizația pentru Cercetare Științifică și Industrială a Commonwealth-ului din Australia, care a condus descoperirea cercurilor radio ciudate, s-a bucurat să vadă descoperirea fenomenului folosind telescopul LOFAR — și cu ajutorul științei cetățenești.