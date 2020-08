Reacţiile starurilor Marvel la moartea lui Chadwick Boseman, „Black Panther”. „Familia Marvel îi plânge moartea şi este profund îndurerată”

Reacţiile starurilor Marvel curg în online după moartea lui Chadwick Boseman, cunoscut pentru rolul din Black Panther. Actorii sunt devastaţi şi şocaţi de decesul bunului lor prieten şi coleg.

Boseman se lupta cu cancerul de colon încă din 2016, însă acest lucru nu l-a împiedicat să joace şi să ne ofere interpretări de excepţie în filme precum „Marshall”, „Black Panther” şi „Avengers: Endgame”.

Starurile Marvel şi Hollywood îşi plâng colegul şi actorul de excepţie.

Pasiunea pentru cinematografie l-a făcut pe acesta să-şi joace rolurile între sesiunile de chimioterapie şi operaţii. Boseman nu a vrut să renunţe la film.

Angela Bassett, actriţa care a jucat rolul mamei lui Boseman în „Black Panther” a scris pe Instagram că între ei doi exista o chimie extraordinară şi parcă au fost făcuţi să se înţeleagă aşa de bine.

Mesajul impresionant al liderului Marvel

Preşedintele Marvel Studios, Kevin Feige, a spus că „Nimeni nu o făcea mai bine decât el. Nimeni nu dădea viaţă personajelor la fel de bine ca Boseman”.

Feige a fost devastat de moartea actorului. Liderul Marvel le-a făcut cunoştinţă fanilor cu Boseman în 2016 când le-a oferit personajul Black Panther în „Captain America: Civil War”.

„Moartea lui Chadwick este absolut devastatoare pentru mine. El era T'Challa, Black Panther şi cel mai drag prieten al nostru. De fiecare dată când intra pe platou emana carismă şi fericire.

De fiecare dată când apărea pe ecran oferea experienţe greu de uitat. A dat naştere multor personaje cât a jucat şi nimeni nu o făcea mai bine decât el. Era isteţ, bun, puternic şi viguros, la fel ca personajele pe care le-a jucat.

Acum devine şi el un simbol, la fel ca toate personajele pe care le-a interpretat. Un simbol care va rămâne în mintea noastră mulţi ani de acum încolo.

Familia Marvel îi plânge moartea şi este profund îndurerată. În această seară vom participa la priveghi alături de familia lui”, a declarat liderul Marvel Studios, Kevin Feige.

Brie Larson, Chris Evans, Mark Ruffalo, dar şi alte staruri Marvel îl plâng pe Boseman

„Sunt absolut devastat. Asta este mai mult decât o tragedie. Chadwick era special. Era pur şi simplu original. Era foarte implicat şi un artist mereu curios. I-au mai rămas atât de multe lucruri de făcut. Sunt profund recunoscător că am fost prieteni. Odihneşte-te în putere, Rege”, a scris Chris Evans pe Twitter.

I’m absolutely devastated. This is beyond heartbreaking.



Chadwick was special. A true original. He was a deeply committed and constantly curious artist. He had so much amazing work still left to create. I’m endlessly grateful for our friendship. Rest in power, King💙 pic.twitter.com/oBERXlw66Z