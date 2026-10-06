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Reforma fiscală în Ungaria: Premierul Peter Magyar impune taxe noi pe marile averi

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat marți că Guvernul va introduce din 2027 un nou impozit pe averile individuale care depășesc pragul de 1 miliard de forinți. Măsura face parte dintr-un pachet fiscal nou care va extinde accesul micilor antreprenori la un regim de taxare simplificat.
Reforma fiscală în Ungaria: Premierul Peter Magyar impune taxe noi pe marile averi
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
06 oct. 2026, 18:14, Economic
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Două cote de taxare pentru averile de peste 1 miliard de forinți

Noul impozit pe avere va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027 și va avea două niveluri de taxare. Persoanele cu averi de peste 1 miliard de forinți vor plăti 1% pentru partea care depășește acest prag, în timp ce averile de peste 100 de miliarde de forinți vor fi taxate cu 1,5%, notează Daily News Hungary

Baza de impozitare va reflecta întreaga avere a unei persoane, incluzând proprietăți imobiliare, investiții, participații în companii, precum și activele deținute în străinătate sau prin structuri de administrare a averii. 

Din baza impozabilă vor putea fi deduse împrumuturile, iar taxele deja achitate pentru proprietăți vor fi scăzute direct din impozitul pe avere datorat. 

Prima declarație va avea la bază averea deținută la sfârșitul anului 2026 și va trebui depusă până la 31 august 2027.  

Modificări majore în sistemul KATA

Guvernul pregătește și o extindere semnificativă a regimului KATA (Impozit detaliat pentru micii contribuabili), destinat micilor întreprinderi. 

Antreprenorii care desfășoară activitatea cu jumătate de normă, pensionarii și studenții care au o afacere în paralel cu studiile vor putea utiliza din nou acest sistem. De asemenea, contribuabilii KATA vor putea factura companii și alte organizații, nu doar persoane fizice.

În același timp, impozitul lunar KATA va crește. Pentru contribuabilii cu normă întreagă, acesta va ajunge la 100.000 de forinți pe lună, iar pentru cei care desfășoară activitatea în paralel cu un alt loc de muncă va fi de 50.000 de forinți. 

O altă modificare vizează regimul EKHO (Contribuție simplificată la sarcinile publice), utilizat de anumite categorii profesionale, printre care jurnaliști, artiști, interpreți și sportivi. 

Din 2027, sportivii profesioniști nu vor mai beneficia de plafonul anual preferențial de 500 de milioane de forinți și vor fi supuși limitei generale de 60 de milioane de forinți. 

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