„Regele Calypso al Lumii”, Slinger Francisco, a murit la vârsta de 91 de ani. Anunțul morții a fost făcut de familia sa

Moartea sa a survenit după o „scurtă boală”, se arată în comunicatul publicat de familie, fără a dezvălui alte detalii.

„A fost o instituție în industria divertismentului, admirat pentru priceperea și finețea sa ca cântăreț, compozitor și mentor. Iubit de mulți”, a spus familia lui Francisco, potrivit AP.

„Va fi amintit ca o voce definitorie a culturii noastre. Un maestru povestitor și o figură impunătoare a cărei muzică a contribuit la răspândirea calipso-ului din Trinidad și Tobago în lume”, a declarat Organizația Unificată a Calypsonianilor din Trinidad și Tobago într-un comunicat.

Trinidad și Tobago este locul de naștere al muzicii calypso și este locul unde numele și personajul Mighty Sparrow aveau să apară mai târziu pentru a produce o listă de hituri în gen: Both of Them, Congo Man, Mr. Walker, The Lizard și multe altele.

„Regele Calypso al Lumii” a înregistrat sute de melodii într-o carieră care s-a întins pe șase decenii. A cântat în mai multe țări din întreaga lume, inclusiv în locații celebre precum Madison Square Garden din New York.

De-a lungul carierei sale, obiectivul lui Francisco a fost să promoveze forma de artă calypso, potrivit istoricului cultural și autorului trinidadian Dr. Rudolph Ottley.

Trinidad și Tobago l-au onorat pe compozitor și interpret cu premii naționale. În anul 1987 Universitatea din Indiile de Vest i-a conferit lui Francisco un titlu onorific de doctor în litere, potrivit sursei citate.