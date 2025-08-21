Regresul ecologic distruge Europa, avertizează primul șef al UE pentru climă: „Ar trebui să le fie rușine”

Connie Hedegaard, fostă Comisar european pentru Acțiuni Climatice, își amintește când clima era marele factor de unificare al Europei.

Cu mai bine de un deceniu în urmă, în calitate de primul comisar european pentru climă, ea a contribuit la transformarea politicii privind emisiile de carbon într-un pilon al puterii Bruxelles-ului și un motiv de mândrie pentru blocul comunitar. Dar, în contextul în care sudul Europei arde acum și Bruxelles-ul se orientează către o nouă mantra a securității și competitivității, ea se teme că valul se întoarce, cu consecințe grave.

„Când oamenii își pierd casele sau familiile din cauza condițiilor meteorologice extreme, nu suferă doar pierderi, ci își pierd și încrederea în factorii de decizie”, a declarat Hedegaard pentru POLITICO în marja unui summit dedicat agriculturii ecologice. „Această neîncredere este cea care alimentează polarizarea”.

Și nu s-a ferit să vorbească deschis despre giganții industriei și alți actori pe care îi consideră responsabili pentru blocarea progresului.

„Îmi amintesc când BP se numea «Beyond Petroleum»”, a spus ea, referindu-se la gigantul petrolier britanic. „Acum dau înapoi. Ar trebui să le fie rușine”.

Avertismentul danezei, care a condus nou-înființata divizie climatică a Comisiei Europene între 2010 și 2014, vine la mai bine de un an după ce partidele de extremă dreapta au înregistrat o creștere în alegerile europene, profitând de nemulțumirea alegătorilor față de inflație și normele ecologice.

La opt luni de la începutul celui de-al doilea mandat al Ursulei von der Leyen la conducerea Comisiei, ambițioasa sa agendă climatică și de mediu Green Deal a devenit un sac de box politic, guvernele naționale presând pentru obiective mai puțin stricte, iar industria făcând lobby pentru a încetini ritmul schimbărilor.

O greșeală periculoasă

Hedegaard a susținut însă că tratarea Green Deal ca pe o povară în vremuri dificile este o greșeală periculoasă de calcul.

„Pentru Europa, clima și securitatea sunt interconectate. Cred că majoritatea oamenilor pot vedea acest lucru când se uită la dependența noastră energetică și la necesitatea transformării sistemelor noastre energetice”, a spus ea.

„Dacă factorii de decizie nu acționează, riscă să alimenteze tocmai populismul de care pretind că se tem”.

Realitatea climatică

De la inundațiile „monstruoase” de anul trecut din Spania până la incendiile din această vară din Cipru și sudul Franței, dezastrele climatice au lovit Europa cu o amploare și o frecvență crescute.

În Scandinavia, căldura record din iulie a copleșit spitalele și a determinat chiar și renii să se refugieze în orașe în căutarea umbrei. Agenția Europeană de Mediu estimează că astfel de dezastre au costat deja continentul aproape jumătate de trilion de euro în ultimele patru decenii.

Hedegaard nu este străină de luptele politice. Fost ministru danez și politician de centru-dreapta de lungă durată, ea și-a făcut ucenicia la Copenhaga înainte de a se muta la Bruxelles în 2010. Amintită în coridoarele UE pentru stilul său direct și conversațional, perfecționat de o carieră timpurie ca jurnalist, Hedegaard este directă în evaluările sale.

Atacul său direct la adresa BP, de exemplu, vine după ce compania și-a redus investițiile în energie regenerabilă, în timp ce a crescut cheltuielile anuale pentru petrol și gaze — contrazicând angajamentele climatice pe care firma le-a proclamat odată.

BP nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Procese legate de climă

Declarațiile lui Hedegaard vin și în contextul în care procesele legate de climă se înmulțesc în întreaga lume. Luna trecută, Curtea Internațională de Justiție a decis că guvernele pot fi trase la răspundere legală pentru neadoptarea de măsuri împotriva schimbărilor climatice, o decizie care ar putea încuraja și contestarea corporațiilor.

De când a părăsit Bruxelles-ul, Hedegaard a ocupat mai multe funcții în domeniul politicii climatice și al durabilității, inclusiv cea de președinte al Fundației Europene pentru Climă. Dar cariera sa post-UE nu a fost lipsită de controverse.

În 2016, ea s-a alăturat noului Consiliu pentru Sustenabilitate al Volkswagen, o mișcare pe care criticii au considerat-o un risc de greenwashing în urma scandalului Dieselgate, legat de falsificarea emisiilor de către producătorul auto. Ea a apărat acest rol, afirmând că este neremunerat și că are ca scop să împingă compania să-și îndrepte comportamentul.

Pentru Ursula von der Leyen, Hedegaard are un mesaj fără menajamente: nu clipi. „Ea a rămas fermă până acum. Trebuie să continue să facă asta”, a spus ea despre președinta executivului UE.

Hedegaard a avertizat, de asemenea, că Europa nu-și poate permite să stagneze în timp ce China investește miliarde în tehnologii prietenoase cu clima. „Dacă Europa ezită în timp ce alții merg cu viteză maximă, riscăm să pierdem industriile viitorului”, a spus ea. Pactul climatic încheiat luna trecută cu Beijingul a fost salutat ca o victorie diplomatică, dar a subliniat modul în care cooperarea este din ce în ce mai strâns legată de rivalitatea pentru dominarea lanțului de aprovizionare.

„Nu este momentul să ezităm sau să tragem de timp”, a adăugat ea. „Este momentul să acționăm”.