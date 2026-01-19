Remediul casnic împotriva plăcii bacteriene și a tartrului, potrivit unui farmacist

Una dintre cele mai frecvente probleme de sănătate orală în rândul persoanelor de toate vârstele este acumularea de tartru pe dinți. Potrivit medicilor stomatologi, aproximativ 70% dintre adulții suferă de această afecțiune, care, în timp, poate duce la temuta placă bacteriană și la consecințele sale dăunătoare asupra sănătății, scrie El Economista

Tartrul se formează ca urmare a întăririi plăcii dentare. Chiar și cu o igienă orală adecvată, prezența bacteriilor nu este întotdeauna ușor de eliminat. Combinarea acestor bacterii cu saliva, resturile alimentare și celulele moarte este cea care provoacă acumularea de tartru.

Un remediu casnic

Confruntat cu această situație, farmacistul Sento Segarra propune, într-una dintre ultimele sale postări pe rețelele de socializare, un truc pentru a scăpa de placă bacteriană și tartru: „Sugestia este o apă de gură cu bicarbonat de sodiu și peroxid de hidrogen.”

Așa cum se explică în videoclip, ingredientele necesare sunt o linguriță de bicarbonat de sodiu, o linguriță de peroxid de hidrogen 3% potrivit pentru apă de gură și o cană de apă.

„Bicarbonatul de sodiu este un agent de curățare și se găsește în unele paste de dinți; ajută la îndepărtarea plăcii bacteriene și la combaterea bacteriilor care cauzează tartru și carii.”

În ceea ce privește frecvența de utilizare, acest expert recomandă clătirea o dată pe zi, clătind întotdeauna gura după aceea cu apă curată.

„Nu ar trebui să îl utilizați în exces, deoarece ingredientele acestea pot fi abrazive pentru dinți și gingii”, avertizează Segarra.

Posibile consecințe ale acumulării de tartru

În timp, această acumulare de tartru poate duce la gingivită sau paradontoză, carii dentare, respirație urât mirositoare sau creșterea sensibilității la cald și/sau rece. În plus, aceste probleme pot duce la alte probleme de sănătate mai grave , cum ar fi tulburări digestive sau boli cardiovasculare.

Odată ce tartrul s-a format, îndepărtarea acestuia trebuie făcută de un profesionist , de unde și importanța prevenirii acestuia pe cât posibil. Prin urmare, o igienă orală bună este crucială, în special prin periaj temeinic, utilizarea pastei de dinți cu fluor și curățarea atât a spațiilor interdentare, cât și a limbii.

În orice caz, o dietă bună, evitarea tutunului și vizitele regulate la dentist sunt câteva dintre punctele cheie pentru a evita această acumulare excesivă.