Republica Democrată Congo anunță o nouă epidemie de Ebola

Ministerul Sănătății a raportat 28 de cazuri suspecte și 15 decese, anunțând că bilanțul este unul provizoriu, investigațiile fiind încă în desfășurare.

Cele mai afectate zone sunt Bulape și Mweka din sudul provinciei Kasai, unde pacienții prezintă simptome caracteristice bolii, precum febră, vărsături, diaree și hemoragii.

Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că a trimis o echipă de specialiști și două tone de materiale medicale și de laborator pentru a consolida eforturile de supraveghere și prevenție.

Mohamed Janabi, directorul regional OMS Africa a anunțat: „Acționăm cu hotărâre pentru a opri rapid răspândirea virusului și a proteja comunitățile”.

Acesta este a 16-a epidemie de Ebola înregistrat în RDC, ultima fiind raportată în aprilie 2022, în provincia Equateur din nord-vestul țării.