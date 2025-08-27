Royal Mail lansează „cutii poștale ale viitorului” în toată Marea Britanie

Aceste unități inovatoare sunt dotate cu un sertar activat digital, special conceput pentru a acomoda colete de dimensiuni mari, precum o cutie de pantofi.

Anunțând cea mai mare transformare a cutiei poștale în istoria sa de 175 de ani, noul design a fost testat la începutul acestui an în Hertfordshire și Cambridgeshire.

Lansarea se va extinde acum la marile orașe, inclusiv Edinburgh, Manchester, Nottingham, Sheffield și Sunderland, potrivit Independent.

Clienții vor putea scana un cod de bare prin intermediul aplicației Royal Mail pentru a activa sertarul, destinat articolelor prea mari pentru o cutie poștală tradițională.

Cutiile reproiectate păstrează, de asemenea, o deschidere separată pentru scrisori standard și sunt echipate cu un panou solar pentru alimentarea scanerului și a mecanismului sertarului.

Coletele pot fi urmărite prin aplicația Royal Mail

Dovada expedierii și urmărirea coletelor vor fi disponibile prin intermediul aplicației Royal Mail, serviciul fiind destinat în principal persoanelor fizice care trimit sau returnează articole cumpărate online.

Jack Clarkson, director general al departamentului de excelență comercială și în afara casei la Royal Mail, a declarat: „Cu toții trimitem și returnăm mai multe colete ca niciodată.

Această tendință va continua, deoarece cumpărăturile online nu dau semne de încetinire, în special odată cu boom-ul piețelor de produse second-hand.

În Marea Britanie există 115.000 de cutii poștale situate la mai puțin de 800 de metri de 98% dintre adrese, ceea ce le face de departe cea mai convenabilă rețea de puncte de predare a coletelor din Marea Britanie.

„Mesajul nostru este clar: dacă aveți o etichetă Royal Mail pe coletul dvs. și acesta se potrivește, puneți-l într-o cutie poștală și noi ne vom ocupa de restul”.

Royal Mail a declarat că această inițiativă face parte din eforturile sale de a face expedierea, colectarea și returnarea coletelor cât mai convenabile posibil.

Pe lângă serviciile de livrare și colectare la domiciliu, compania a declarat că există acum peste 23.500 de puncte de colectare a coletelor în toată Marea Britanie, inclusiv dulapuri, magazine Collect+, sucursale ale Poștei, puncte de servicii pentru clienți Royal Mail și cutii poștale existente pentru colete.