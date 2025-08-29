Ryanair va mări dimensiunea bagajelor de mână gratuite. Când se va implementa modificarea

Compania aeriană mărește dimensiunea maximă a bagajelor de sub scaun cu 20%, adică cu 5 cm. Acest lucru înseamnă că pasagerii vor avea la dispoziție patru litri de spațiu în plus.

În prezent, compania aeriană permite pasagerilor să transporte un bagaj cu dimensiunile de 40x25x20 cm, dar acestea vor crește la 40x30x20 cm.

Dimensiunea mai mare este deja menționată în secțiunea „politici privind bagajele” de pe site-ul Ryanair.

Schimbarea introdusă de Ryanair vine după ce un vot istoric al comitetului UE a stabilit cerința ca pasagerilor să li se permită un bagaj gratuit de 40x30x15 cm pe fiecare zbor.

Site-ul pentru consumatori Which? a raportat că schimbarea va fi implementată în 230 de aeroporturi până la sfârșitul lunii august, potrivit SkyNews.

Un purtător de cuvânt al Ryanair a declarat pentru Money: „Dimensiunea actuală a bagajului personal gratuit al Ryanair este de 40x25x20 cm.

„În urma noii dimensiuni minime a bagajului impuse de UE, de 40x30x15 cm, Ryanair va mări dimensiunile maxime ale bagajului personal la 40x30x20 cm, astfel încât limita de bagaj personal a Ryanair să fie mai mare decât standardul UE”.

„Noile dispozitive de măsurare a dimensiunilor bagajelor sunt în curs de implementare și vor fi finalizate până la sfârșitul lunii septembrie. Între timp, recomandăm tuturor pasagerilor Ryanair să respecte în continuare dimensiunile actuale, care sunt de 40x25x20 cm. Vom confirma public, la momentul oportun, când toate dispozitivele de măsurare vor fi schimbate”.

Se speră că modificarea standardizării dimensiunilor bagajelor de cabină gratuite va facilita călătoriile, astfel încât pasagerii să poată achiziționa un singur bagaj care poate fi utilizat pe toate companiile aeriene care zboară în și din Europa.

Noua politică a Ryanair privind bagajele se va aplica tuturor pasagerilor, indiferent dacă călătoresc doar cu bagaj de mână sau cu două bagaje, potrivit Which?.