Sailor Moon, Naruto și magia copilăriei, readuse la viață într-un concert simfonic anime la București

Conceput ca o experiență multimedia complexă, spectacolul este dedicat tuturor generațiilor – de la cei care au crescut cu primele desene animate japoneze, până la noile valuri de fani ai jocurilor și producțiilor anime contemporane.

Sub bagheta carismatică a dirijorului japonez Kenichi Shimura, publicul va avea ocazia să asculte, în interpretare live, unele dintre cele mai iubite coloane sonore din istoria anime-ului. Fiecare piesă este atent orchestrată pentru a păstra emoția originală și, în același timp, pentru a o amplifica prin forța unei orchestre simfonice complete.

Fenomenul anime: o cultură globală care inspiră generații

Anime-ul nu mai este de mult doar un gen de animație, este un fenomen cultural global, care influențează muzica, cinematografia, moda și chiar stilul de viață al milioanelor de oameni din întreaga lume.

De la povești epice și universuri fantastice, până la teme profunde despre prietenie, identitate și curaj, anime-ul a reușit să creeze o conexiune emoțională puternică între generații și culturi diferite.

Succesul său internațional a transformat coloanele sonore anime în adevărate repere muzicale, interpretate astăzi pe marile scene ale lumii, în formule simfonice impresionante.

O distribuție de excepție

Concertul Anime Symphony aduce în prim-plan nu doar un concept inovator, ci și artiști de înaltă clasă. Dirijorul Kenichi Shimura este recunoscut pentru abilitatea sa de a crea punți între cultura clasică și cea contemporană, fiind considerat un adevărat ambasador al muzicii moderne orchestrale.

În plus, apropierea sa de România nu este întâmplătoare, acesta a participat în Japonia la evenimente culturale organizate de Ambasada României, consolidând o relație artistică autentică cu publicul român.

Alături de orchestră, publicul se va bucura de prezența unor soprane excepționale, ale căror voci adaugă profunzime și emoție fiecărei interpretări.

Cu o expresivitate remarcabilă și o tehnică impecabilă, acestea reușesc să transforme fiecare moment muzical într-o experiență memorabilă, completând perfect universul sonor al spectacolului.

O experiență care trebuie trăită live

Anime Symphony nu este doar un concert, este o călătorie emoțională în universul unor povești care au marcat generații.

Proiecțiile video spectaculoase, sincronizarea perfectă dintre imagine și muzică, dar și energia live a orchestrei creează un eveniment captivant, accesibil atât fanilor anime, cât și iubitorilor de muzică de calitate.

Este, fără îndoială, unul dintre acele spectacole care demonstrează că arta nu are granițe și că muzica poate uni oameni din culturi diferite într-o experiență comună.

Indiferent dacă ați crescut cu anime-urile copilăriei sau descoperiți acum acest univers, Anime Symphony este spectacolul care vă va conecta cu emoția pură a muzicii și cu magia poveștilor care au cucerit lumea.

Biletele au fost puse în vânzare și se găsesc online pe eventim.ro și entertix.ro, precum și fizic, în casele de bilete ale librăriilor Cărturești (Quinet, AFI Cotroceni, America House, Mall Vitan, Mega Mall, Băneasa Shopping, Park Lake, Promenada, Veranda) și Humanitas (Cișmigiu, Kretzulescu, Lipscani, Magheru) și în magazinele Carrefour (Băneasa, Colentina, Militari și Orhideea) și, în curând, și la Sala Palatului.