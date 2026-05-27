Black Coffee și Shimza se alătură line-up-ului NEBULA X, cel mai mare festival de muzică electronică de pe litoralul românesc (P)

Black Coffee și Shimza se alătură line-up-ului NEBULA X, cel mai mare festival de muzică electronică de pe litoralul românesc
27 mai 2026, 15:53
Costinești, România – 27 mai 2026 NEBULA X, festivalul de muzică electronică găzduit de NIBIRU în vara lui 2026, va avea loc între 23 și 26 iulie, la NIBIRU Arena, în Costinești. Evenimentul aduce pe litoralul românesc un format dedicat muzicii electronice, cu artiști internaționali din zona house, techno și EDM, într-un spațiu gândit ca una dintre cele mai ample experiențe open-air de clubbing din regiune.

Black Coffee, artistul sud-african care a dus afro house-ul în circuitul global al muzicii electronice, se alătură line-up-ului NEBULA X. Recunoscut pentru seturile sale profunde, elegante și pentru felul în care îmbină house-ul cu influențe organice, soul și ritmuri africane contemporane, Black Coffee va urca pe scena NIBIRU Arena pe 23 iulie 2026, direct din Ibiza unde acesta are o rezidență la unul dintre cele mai faimoase cluburi.

Prezența sa la Costinești marchează una dintre cele mai importante confirmări ale ediției și consolidează direcția NEBULA X: un festival construit în jurul sound-ului actual, al producției spectaculoase și al unei identități internaționale clare.

Shimza, DJ-ul și producer-ul sud-african devenit unul dintre cele mai influente nume ale scenei house din Africa, se alătură, de asemenea, line-up-ului NEBULA X. Cunoscut pentru seturile sale energice și pentru felul în care combină house-ul cu ritmuri africane contemporane, Shimza aduce la Costinești o perspectivă puternică asupra noii generații de electronic music.

Pe lângă Black Coffee și Shimza, NEBULA X îi va avea pe scenă pe Mahony, Marco Carola și The Martinez Brothers, urmând ca noi artiști să fie anunțați în perioada următoare. Împreună, aceștia conturează un festival cu o direcție clară în zona house și techno, dar suficient de amplu pentru a atrage un public divers, de la fanii club culture până la publicul de festival.

Biletele pentru NEBULA X pornesc de la 149 RON pentru accesul pe o zi, iar abonamentele încep de la 329 RON, menținând promisiunea de accesibilitate pentru un festival de mari dimensiuni. Evenimentul se desfășoară la NIBIRU Arena, în intervalul orar 18:00–03:00. Accesul este permis de la 14 ani; participanții între 14 și 15 ani trebuie să fie însoțiți de un părinte sau tutore legal cu bilet valid. Biletele sunt nominale, netransferabile și nerambursabile.

NEBULA X face parte din universul NIBIRU, noua destinație de entertainment de pe litoralul românesc, construită în jurul muzicii, experiențelor live, producției spectaculoase și energiei de vară. Festivalul nu este gândit doar ca un eveniment de vacanță, ci ca o experiență completă de muzică electronică la malul mării, în logica marilor destinații europene de vară, unde club culture, festival culture și atmosfera de litoral se întâlnesc într-un singur loc.

NIBIRU este gândit ca o destinație pentru toate vârstele, un loc în care experiențele se întâlnesc firesc, indiferent dacă vii cu familia, cu prietenii sau pentru o seară relaxată la terasă. De la promenade accesibile și cafenele, până la zone dedicate copiilor, restaurante, activități de relaxare și programe de seară, NIBIRU construiește un spațiu în care o varietate mare de oameni are ceva de trăit, într-un cadru sigur, modern și accesibil.

