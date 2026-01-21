Sanctuarul legendar din Țara Bascilor unde se spune că poți „dezlega vrăji” sau găsi dragostea

Un sanctuar înconjurat de natură și mituri

Urkiola este unul dintre cele mai emblematice sanctuare din teritoriul Biscaya . Este înconjurat de impunătorii munți ai parcului natural cu același nume, stânci dominate de râvnitul Anboto (1.337 de metri), vârful care captivează privirile alpiniștilor din regiune. Ascunsă în interiorul acestui munte trăiește zeița Mari, una dintre cele mai puternice figuri din mitologia bască.

Construcția actuală datează de la începutul secolului XX, dar pe locul său au existat de mult timp lăcașuri de cult, iar tradițiile legendare din zonă sunt mult mai vechi.

Piatra magică a dorințelor

În fața sanctuarului se află o piatră mare, cunoscută local sub numele de Tximistarri. Legenda spune că această piatră nu este doar un element geologic, ci poartă un farmec vechi de când lumea: cine își dorește să‑și găsească perechea trebuie să meargă în jurul ei de câteva ori în sensul acelor de ceasornic.

Tradiția variază, dar multe povești locale vorbesc despre trei sau chiar șapte ture în jurul pietrei ca semn al dorinței de a întâlni „cealaltă jumătate”. Dacă pașii se fac în direcția greșită, spun alții, efectul ar fi invers și ai putea rămâne burlac pe viață.

De‑a lungul timpului, oameni care au vizitat sanctuarul au lăsat mici ofrande, note, ace colorate sau alte simboluri, în speranța că tradiția le va îndeplini dorințele.

Deși oamenii de știință nu cred că este o rocă din spațiu, ci mai degrabă un conglomerat de rocă sedimentară, un tip de rocă sedimentară, puterea tradiției orale prevalează adesea asupra concluziilor experților.

Pentru a ajunge la templu, trebuie să mergi pe poteca pavată și să eviți stânca menționată anterior. Dar fii atent, deoarece unii oameni se opresc în mod deliberat în fața ei. Conform obiceiului local, oricine dorește să-și găsească un partener ar trebui să o înconjoare de trei ori în sensul acelor de ceasornic. Și după finalizarea ritualului, tot ce mai rămâne de făcut este să aștepți ca sufletul pereche să apară în mod magic. O versiune antică a aplicațiilor de dating.

Între legende și realitate

Istoria locului îmbină elemente religioase și pagane. Sanctuarul este dedicat Sfinților Antonios, iar tradițiile locale, precum cea legată de piatră, își au rădăcinile în credințele populare și miturile din vremuri precreștine.

Pe lângă legenda „piatra iubirii”, Urkiola este de asemenea un punct important pentru drumeții, natură și explorare. Parcul natural din jur oferă trasee pentru toate nivelurile și peisaje spectaculoase cu păduri, chei și vârfuri montane, ceea ce face dintr‑o vizită aici o combinație între căutare spirituală și aventură în natură.

Sanctuarul Urkiola este de origine istorică recentă. Construcția a început în 1899 în stil neomedieval. Dar au existat întotdeauna temple pe același loc. De fapt, turnul clopotniță pătrat este anterior. Și înainte de asta (încă din secolul al XIII-lea) a existat un schit dedicat Sfântului Anton. Și înainte de asta… a fost un loc de rituri păgâne.

Într-adevăr, se știe că vrăjitoarele au fost întotdeauna atrase de munții Urkiola, iar deplasarea la locul precis unde se află acum templul servea la finalizarea ritualului de „dezvrăjire” și, astfel, de a scăpa din ghearele Diavolului.

Cum ajungi și ce să faci

Parcul Natural Urkiola este la aproximativ o oră și jumătate de Bilbao și poate fi explorat cu mașina sau prin drumeții prin peisajele sale variate. Vizitatorii pot ajunge la sanctuar pe un drum pavat care pleacă din Durango și conduce direct spre acest loc încărcat de simboluri.

Pe lângă ritualul pietrei, turiștii pot vizita centrul de interpretare Toki Alai, pot face drumeții pe numeroase trasee marcate sau pur și simplu se pot bucura de atmosfera liniștită a muntelui și de aerul curat al naturii basce.

În pădurea din Urkiola există și alte capele cărora tradiția populară le atribuie puteri supranaturale: în capela Santa Apolonia există o fântână care vindecă durerile de dinți. Desigur, trebuie să bei o gură de apă și să o ții în gură în timp ce faci, din nou, trei ture în jurul capelei. Nu se spune nimic despre sensul corect al învârtirii. La final, trebuie să scuipi lichidul.

Urkiola este astfel un loc unic, unde credințele ancestrale, peisajele dramatice și tradițiile locale creează un tablou de poveste perfect pentru oricine vrea să îmbine turismul, mitologia și căutarea personală într‑o singură experiență.