Șeful NATO i-a transmis un mesaj lui Putin: Nu te amesteca în problema forțelor occidentale din Ucraina

„De ce ne interesează ce părere are Rusia despre Ucraina?”, a întrebat Rutte la Summitul de Apărare IISS de la Praga, când a fost întrebat despre liderul rus Vladimir Putin, care a exclus prezența trupelor occidentale pe teritoriul ucrainean.

„Ucraina este o țară suverană. Nu Rusia decide ce va face Ucraina”, a spus Rutte. „Finlanda nu a cerut aprobarea Rusiei pentru a adera la NATO. Suntem națiuni suverane, iar dacă Ucraina dorește ca forțele de securitate să sprijine pacea, este decizia ei”.

Lucrările privind garanțiile de securitate pentru Ucraina s-au accelerat în urma unei reuniuni a liderilor europeni la Casa Albă la sfârșitul lunii august. În cadrul acestei reuniuni, președintele american Donald Trump a declarat că se pregătește un summit bilateral între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Putin, potrivit Politico.

El a mai spus că SUA ar putea oferi sprijin pentru o misiune în Ucraina, deși a exclus trimiterea de trupe americane.

„Trump știe că Ucraina are nevoie de garanții reale de securitate și face acest lucru: nu repetă Budapesta, nu repetă Minsk”, a spus Rutte, referindu-se la Memorandumul de la Budapesta din 1994, prin care Ucraina a renunțat la armele sale nucleare în schimbul garanțiilor teritoriale din partea Rusiei, Regatului Unit și Statelor Unite, și la acordurile de încetare a focului de la Minsk, încheiate după ocuparea ilegală a Crimeei de către Rusia în 2014 – toate acordurile fiind încălcate de Rusia.

Cu toate acestea, Putin este reticent să intre în joc. Kremlinul a ezitat și a evitat o întâlnire cu Zelenski și continuă campania sa de bombardamente împotriva orașelor ucrainene.

Moscova a respins, de asemenea, ideea desfășurării trupelor europene în Ucraina.

„Trebuie să încetăm să-l facem pe Putin puternic”

Rutte a subliniat că alianța nu ar trebui să supraestimeze puterea Rusiei, deoarece economia acesteia „nu este mai mare decât Texasul”.

„Trebuie să încetăm să-l facem pe Putin puternic, el este guvernatorul Texasului, nimic mai mult. Să nu-l luăm prea în serios”.

Secretarul general a lăudat, de asemenea, eforturile lui Trump de a pune capăt războiului din Ucraina și de a stimula eforturile de reînarmare ale alianței.

„Fără el, obiectivul de 5% nu ar fi fost niciodată atins”, a spus Rutte. Aliații NATO au convenit în iunie asupra unui nou obiectiv de a cheltui 5% din produsul intern brut pentru apărare.