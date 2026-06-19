Serviciul de urgență 112 va fi extins și îmbunătățit. Ce modificări se aduc

Guvernul României a transmis, vineri, că serviciul de urgență 112 va fi extins și îmbunătățit.

Vor fi implementate „noi soluții și servicii IT&C pentru a deveni mai accesibil în mod nativ pentru cetățeni, îndeosebi pentru persoanele cu dizabilități, și pentru a reduce timpul de intervenție în situații de urgență”.

Ce modificări se aduc

Pentru persoanele care vor apela la numărul unic de urgență, „vor fi disponibile funcțiile native de tip video și text în timp real” și „vor fi extinse mijloacele de comunicare”.

Introducerea acestor noi funcții „bazate pe tehnologii moderne va crește capacitatea operațională de preluare a solicitărilor de urgență”, a transmis Guvernul.

De asemenea, se extinde și „digitalizarea serviciilor și fluxurilor operaționale”. Vor fi introduse „funcții suport oferite prin tehnologii de tip inteligență artificială, pentru a crește interoperabilitatea agențiilor de intervenție. Rezultatul va fi scurtarea timpului de identificare aprofundată a situației din teren”. Va fi scurtată și perioada în care salvatorii intervin”, a mai specificat Guvernul României.

Modificările vor face Serviciul 112 „mai accesibil”

Noile modificări „vor face Serviciul 112 mai accesibil cetățenilor”. Noile tehnologii „vor oferi salvatorilor date mai clare și posibilitatea de a interveni mai rapid, pentru a-i ajuta pe oameni în situații de urgență”.

Proiectul este „aprobat de Guvern și susținut din fonduri europene și naționale”. Are o „perioadă de implementare de 36 de luni”, potrivit Guvernului.