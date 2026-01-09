Sportul, la fel de eficient ca pastilele antidepresive? Ce arată cel mai recent studiu

Un studiu recent arată că o singură schimbare în rutina zilnică poate avea un impact puternic asupra sănătății creierului. Cercetătorii au analizat rezultatele obținute de aproape cinci mii de persoane diagnosticate clinic cu depresie sau care prezentau scoruri ridicate ale simptomelor depresive, scrie NYPost.

„Această nouă analiză aproape dublează baza de dovezi existentă și confirmă faptul că exercițiile fizice pot fi la fel de eficiente ca antidepresivele și terapia cognitiv comportamentală” afirmă autorul principal Andrew Clegg.

Echipa a evaluat studii în care participanții urmau programe de mișcare timp de câteva săptămâni sau luni, cu activități variate. De la mers alert sau grădinărit până la antrenamente cardio intense, precum alergare în ritm rapid sau fotbal, rezultatele au fost similare. Mișcarea a redus semnificativ simptome precum tristețea accentuată și izolarea socială.

„Cercetarea demonstrează că activitatea fizică reprezintă o opțiune reală pentru persoanele cu simptome depresive și confirmă beneficiile comparabile cu tratamentele standard” explică Clegg după analiza rezultatelor.

Cercetătorii au comparat eficiența exercițiilor cu rezultatele obținute prin terapie cognitiv comportamentală și medicamente antidepresive. Concluzia a fost clară. Mișcarea constantă funcționează cel puțin la fel de bine ca tratamentele deja recomandate.

Mișcare moderată mai eficientă decât efortul intens

Analiza a scos în evidență un detaliu surprinzător. Activitatea moderată pare să funcționeze mai bine decât efortul intens. O explicație poate fi faptul că mersul vioi sau exercițiile accesibile sunt mai ușor de menținut pe termen lung, în timp ce antrenamentele dure duc frecvent la epuizare și renunțare.

Un alt rezultat interesant vine din compararea tipurilor de mișcare. Specialiștii au notat că antrenamentele de rezistență, precum ridicarea greutăților, au efecte mai pronunțate decât cardio simplu. Aceste activități stimulează eliberarea de substanțe numite miokine, cunoscute pentru rolul lor în reducerea inflamației și susținerea sănătății cerebrale.

„Mișcarea stimulează eliberarea unui compus numit factor neurotrofic derivat din creier. Acesta ajută la regenerarea celulelor nervoase și ar putea contribui la restructurarea tiparelor de gândire negativă” explică autorii studiului în raportul publicat.

Un singur obicei cu beneficii multiple

Studiul subliniază însă și limitele sale. Numărul de participanți, deși important, nu este încă suficient pentru concluzii definitive. În plus, voluntarii știau dacă fac parte din grupul activ sau din cel de control, ceea ce poate genera un efect placebo.

Totuși, rezultatele continuă să confirme descoperiri anterioare. Activitatea fizică reduce riscul de boli cronice, scade inflamația, previne declinul cognitiv și prelungește speranța de viață. Aceeași rutină moderată de mișcare ajută la prevenirea diabetului de tip 2, a bolilor cardiovasculare și a unor forme de cancer.

În contextul în care depresia a crescut cu 60% în rândul adolescenților și adulților din Statele Unite în ultimul deceniu, concluziile studiului aduc o rază de speranță. Mișcarea accesibilă, regulată și ușor de adaptat poate deveni o parte importantă a tratamentului pentru milioane de oameni.

Cercetătorii spun că sunt necesare investigații suplimentare pentru a stabili programele cele mai eficiente în funcție de cauza depresiei. Până atunci, un mesaj rămâne clar. Fiecare pas contează.