Studenții străini din Marea Britanie vor fi expulzați dacă depășesc durata de valabilitate a vizelor

Ministerul de Interne a lansat o nouă campanie ca răspuns la ceea ce a numit o creștere „alarmantă” a numărului de studenți internaționali care sosesc legal cu vize de student și apoi solicită azil la expirarea acestora.

Ca parte a campaniei, Ministerul de Interne va contacta pentru prima dată în mod proactiv aproximativ 130.000 de studenți și familiile acestora, avertizându-i că vor fi obligați să părăsească Regatul Unit dacă nu au dreptul legal de a rămâne, potrivit The Guardian.

Mesajul adresat studenților

„Dacă depuneți o cerere de azil nefondată, aceasta va fi respinsă rapid și ferm. Orice cerere de sprijin pentru azil va fi evaluată în funcție de criteriile de sărăcie extremă. Dacă nu îndepliniți criteriile, nu veți primi sprijin. Dacă nu aveți dreptul legal de a rămâne în Regatul Unit, trebuie să plecați. Dacă nu o faceți, vă vom expulza”.

Deși atenția politică și mediatică din această vară s-a concentrat asupra persoanelor care sosesc cu bărci mici, un număr similar de persoane sosesc legal cu vize, apoi solicită azil adesea când aceste vize expiră.

Multe cereri sunt legitime, dar miniștrii se tem că prea mulți studenți internaționali solicită azil pentru a rămâne în țară deoarece permisul lor de ședere a expirat. La începutul acestui an, Ministerul de Interne a redus perioada în care absolvenții străini pot rămâne în Regatul Unit după studii de la doi ani la 18 luni.

În anul care se încheie în iunie 2025, 43.600 de persoane care au solicitat azil au sosit cu bărci mici – 39% din totalul cererilor de azil, potrivit datelor Ministerului de Interne. Alte 41.100 de cereri de azil au provenit de la persoane care au intrat legal cu viză, cel mai mare grup dintre deținătorii de viză fiind studenții – 16.000 anul trecut, de aproape șase ori mai mulți decât în 2020.

De atunci, datele Ministerului de Interne arată că a existat o scădere de 10%, dar miniștrii din departament doresc ca cifrele să scadă și mai mult.

„Stare de urgență națională”

În această săptămână, guvernul a fost supus presiunilor din partea partidelor de opoziție, inclusiv a conservatorilor și a reformiștilor, pentru a declara „stare de urgență națională” în ceea ce privește migrația și imigrația ilegală.

Marți dimineață, ministrul de interne, Yvette Cooper, a refuzat să garanteze că migranții vor fi trimiși înapoi peste Canalul Mânecii în această lună, în cadrul unui acord de returnare cu Franța, după ce luni a declarat în Camera Comunelor că primele returnări în cadrul acordului erau preconizate pentru sfârșitul lunii septembrie.

„Ne așteptăm ca primele returnări să aibă loc în această lună. Dar am spus întotdeauna, încă de la început, că este vorba de un program pilot și că trebuie să se dezvolte în timp”, a răspuns aceasta.

Ea a comparat abordarea sa „practică și sensibilă” cu cea a guvernului conservator anterior în ceea ce privește Rwanda, care „a cheltuit 700 de milioane de lire sterline și a trimis patru voluntari după ce a derulat programul timp de doi ani”.

Ea a mai declarat pentru Times Radio că miniștrii consideră că hotelurile pentru solicitanții de azil pot fi golite înainte de sfârșitul actualei legislaturi, după ce Keir Starmer a declarat luni că dorește să mute toți solicitanții de azil din hoteluri înainte de termenul limită stabilit de guvernul său, care ar putea dura până în 2029.