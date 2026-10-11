Prima pagină » Știrile zilei » SUA neutralizează o navă comercială în Golful Oman, iar Iranul ripostează cu atacuri în Strâmtoarea Ormuz

SUA neutralizează o navă comercială în Golful Oman, iar Iranul ripostează cu atacuri în Strâmtoarea Ormuz

Forțele armate ale Statelor Unite au scos din funcțiune o navă comercială de marfă în Golful Oman după ce echipajul acesteia a ignorat avertismentele repetate privind blocada navală impusă Iranului. În paralel, Gărzile Revoluționare Islamice au lovit un petrolier ca parte a propriilor măsuri de control instituite asupra Strâmtorii Ormuz.
SUA neutralizează o navă comercială în Golful Oman, iar Iranul ripostează cu atacuri în Strâmtoarea Ormuz
Sursa foto: Captură de ecran X/ @CENTCOM
Radu Mocanu
11 oct. 2026, 07:54, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Lovitură asupra unei nave cargo

„Un avion de vânătoare militar american a lovit pupa navei de mărfuri M/V Ocean Molica (cunoscută și sub numele de „Arika Sun”), sub pavilion Panama, cu o muniție de precizie, scoțând complet din funcțiune sistemul de propulsie al navei, fără a răni echipajul. Nava de mare tonaj încerca să traverseze apele din regiune după ce plecase anterior dintr-un port iranian”, se arată în mesajul publicat pe X de Comandamentul Central, potrivit Al Jazeera

CENTCOM a precizat că acțiunea face parte din blocada navală reluată la 14 iulie împotriva tuturor navelor care intră sau ies din porturile iraniene. Forțele armate au prezentat și un bilanț al operațiunilor din ultimele trei luni. 

„Patru nave comerciale au fost scoase din uz, iar 135 de nave au fost întoarse din drum în decursul a trei luni de aplicare strictă a măsurilor. În plus, forțele americane au distrus 10 nave-cisternă legate de rețeaua clandestină multimiliardară a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, în aceeași perioadă”, notează CENTCOM.

Critici în Senatul SUA

Operațiunea a atras critici din Congresul SUA . Un senator democrat a condamnat atacul, evidențiind consumul de resurse pentru atacarea unor nave comerciale. 

„Care este scopul? De ce plătesc contribuabilii miliarde pentru a lovi nave comerciale? Se pare că obiectivul este obținerea unei pârghii de negociere, pentru a-i convinge pe iranieni să ne lase să le plătim miliarde ca să readucem lucrurile la starea de dinaintea războiului”, a transmis Chris Murphy, senator de Connecticut. 

În același timp, Gărzile Revoluționare Islamice au susținut că a preluat controlul asupra administrării Strâmtorii Ormuz și au confirmat lovirea unui transportor uriaș de GPL, acuzat că a utilizat o rută considerată ilegală prin sudul strâmtorii.  

Agenția britanică pentru operațiuni comerciale maritime (UKMTO) a anunțat, duminică, un incident în care un petrolier care părăsea Strâmtoarea Ormuz a fost lovit de un proiectil de origine necunoscută, provocând un incendiu la bord. Membrii echipajului au fost declarați în siguranță. 

Recomandarea video

Cine este Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie de zece ani, cu salariu de 50.000 de euro pe an
G4Media
Cine este Raluca, fosta sportivă care a întors două scaune la Vocea României » Nepoata unui fost mare antrenor
GSP.ro
Alertă în Polonia: A avut loc al treilea atac cu cuțitul într-o școală, în mai puțin de o săptămână. Trei persoane au fost rănite într-o unitate de învățământ din Varșovia. De ce se tem autoritățile
Gandul
'Profetul Apocalipsei' anunță o nouă pandemie, după ce a prezis corect pandemia COVID 19: 'O boală mult mai...'
Cancan
Lamine Yamal a abordat-o pe românca Mara, vedetă la Masterchef! Reacția iubitului tinerei
Prosport
Serviciile secrete din România de după 1990. Cum a evoluat SPP de la garda personală a lui Iliescu la „statul paralel” al lui Pahonțu
Libertatea
Sarcomul, cancerul RAR care poate fi confundat cu o simplă umflătură. Dr. Silvia Brotea-Moșoiu: „Pacienții ajung la medic cu tumori de 20-30 de centimetri”
CSID
Dai flash-uri ca să avertizezi despre radar? Țara în care Poliția poate amenda cu ajutorul dronelor
Promotor