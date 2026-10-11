SUA neutralizează o navă comercială în Golful Oman, iar Iranul ripostează cu atacuri în Strâmtoarea Ormuz

Lovitură asupra unei nave cargo

„Un avion de vânătoare militar american a lovit pupa navei de mărfuri M/V Ocean Molica (cunoscută și sub numele de „Arika Sun”), sub pavilion Panama, cu o muniție de precizie, scoțând complet din funcțiune sistemul de propulsie al navei, fără a răni echipajul. Nava de mare tonaj încerca să traverseze apele din regiune după ce plecase anterior dintr-un port iranian”, se arată în mesajul publicat pe X de Comandamentul Central, potrivit Al Jazeera.

U.S. Forces Disable Cargo Vessel Attempting to Violate Blockade TAMPA, Fla. — U.S. Central Command (CENTCOM) forces disabled a commercial cargo vessel in the Gulf of Oman, Oct. 10, after the ship’s crew ignored repeated warnings and attempted to run the ongoing naval blockade against Iran. A U.S. military fighter jet struck the stern of Panama-flagged M/V Ocean Molica (also known as the “Arika Sun”) with a precision munition, fully disabling the ship’s propulsion without harming the crew. The large cargo vessel was attempting to transit regional waters after having previously departed an Iranian port. CENTCOM forces resumed America’s blockade against all ships entering or departing Iranian ports on July 14. Four commercial vessels have been disabled and 135 ships have been turned around during three months of strict enforcement. Additionally, U.S. forces have destroyed 10 tankers linked to the Islamic Revolutionary Guard Corps’ multibillion-dollar shadow network over the same period. All mariners are advised to heed blockade warnings from CENTCOM forces. Crews should also continue to monitor Notice to Mariners broadcasts and contact U.S. naval forces on bridge-to-bridge channel 16 when operating in the Gulf of Oman and Strait of Hormuz approaches. — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 11, 2026

CENTCOM a precizat că acțiunea face parte din blocada navală reluată la 14 iulie împotriva tuturor navelor care intră sau ies din porturile iraniene. Forțele armate au prezentat și un bilanț al operațiunilor din ultimele trei luni.

„Patru nave comerciale au fost scoase din uz, iar 135 de nave au fost întoarse din drum în decursul a trei luni de aplicare strictă a măsurilor. În plus, forțele americane au distrus 10 nave-cisternă legate de rețeaua clandestină multimiliardară a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, în aceeași perioadă”, notează CENTCOM.

Critici în Senatul SUA

Operațiunea a atras critici din Congresul SUA . Un senator democrat a condamnat atacul, evidențiind consumul de resurse pentru atacarea unor nave comerciale.

„Care este scopul? De ce plătesc contribuabilii miliarde pentru a lovi nave comerciale? Se pare că obiectivul este obținerea unei pârghii de negociere, pentru a-i convinge pe iranieni să ne lase să le plătim miliarde ca să readucem lucrurile la starea de dinaintea războiului”, a transmis Chris Murphy, senator de Connecticut.

În același timp, Gărzile Revoluționare Islamice au susținut că a preluat controlul asupra administrării Strâmtorii Ormuz și au confirmat lovirea unui transportor uriaș de GPL, acuzat că a utilizat o rută considerată ilegală prin sudul strâmtorii.

Agenția britanică pentru operațiuni comerciale maritime (UKMTO) a anunțat, duminică, un incident în care un petrolier care părăsea Strâmtoarea Ormuz a fost lovit de un proiectil de origine necunoscută, provocând un incendiu la bord. Membrii echipajului au fost declarați în siguranță.