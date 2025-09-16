Suedia va implementa interdicția națională privind utilizarea telefoanelor mobile în școli

Începând cu anul școlar următor, din toamna anului 2026, toate școlile și cluburile după școală vor avea obligația de a colecta telefoanele elevilor și de a le păstra până la sfârșitul zilei.

Noua regulă, care va afecta copiii cu vârste cuprinse între 7 și 16 ani, face parte dintr-un pachet de măsuri propuse anunțate marți de guvern.

Pe lângă interzicerea telefoanelor, modificările propuse vor viza programa școlară, sistemul de notare și formarea profesorilor, potrivit The Guardian.

„Ceea ce prezentăm astăzi este o investiție bugetară istorică în școli și cea mai mare agendă de reforme din ultimii 30 de ani”, a declarat noul ministru al educației și școlilor din Suedia, Simona Mohamsson.

Proiectul de buget, pe care guvernul îl va prezenta săptămâna viitoare, alocă 95 de milioane de coroane suedeze (7.52 milioane de lire sterline) pentru 2026 și 100 de milioane de coroane suedeze pentru anul următor pentru punerea în aplicare a interdicției privind telefoanele mobile.

Majoritatea școlilor din Suedia confiscă deja telefoanele mobile la începutul zilei de școală, dar elevii au găsit modalități de a ocoli interdicția, cum ar fi predarea unui telefon fals sau pretinderea că și-au uitat telefonul sau că acesta este defect.

„Aceasta ar trebui să se aplice tuturor elevilor din toate sălile de clasă din Suedia. Se aplică tuturor tinerilor din Suedia și nu este opțională”, a declarat anterior Mohamsson, liderul Partidului Liberal, referitor la interdicție.

Modelul altor țări

La începutul acestui an, Danemarca a anunțat că va interzice telefoanele mobile în școli și cluburile după școală, la recomandarea unei comisii guvernamentale care a constatat, de asemenea, că copiii sub 13 ani nu ar trebui să aibă propriul smartphone sau tabletă.

Norvegia a anunțat anul trecut o vârstă minimă strictă de 15 ani pentru utilizarea rețelelor sociale, guvernul acuzând companiile de tehnologie că „se luptă cu creierul copiilor mici”.

Cercetări recente efectuate în Țările de Jos, care în ianuarie 2014 au emis orientări naționale recomandând interzicerea smartphone-urilor în sălile de clasă, cu care aproape toate școlile olandeze s-au conformat, au constatat îmbunătățiri ale mediului de învățare. Marea majoritate (75%) a școlilor secundare chestionate au declarat că copiii se concentrează mai ușor, iar 28% au declarat că rezultatele s-au îmbunătățit.

Între timp, Franța a înăsprit interdicția privind telefoanele mobile în școlile gimnaziale în septembrie.