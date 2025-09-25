”Surpriză” în noua galerie prezidențială de la Casa Albă. Trump a pus o fotografie cu un autopen cu semnătura, în locul portretului lui Biden

În locul unei fotografii cu Joe Biden, președintele republican a plasat o fotografie cu un autopen semnând numele democratului, o referință la afirmația frecventă a lui Trump că fostul președinte era confuz la sfârșitul mandatului său și nu era cel care lua deciziile.

Această jignire reprezintă cea mai recentă încercare a lui Trump de a-l delegitima pe predecesorul său, pe care îl denigrează în mod regulat, inclusiv în fața a peste 100 de lideri mondiali, marți, la reuniunea Adunării Generale a ONU.

Trump nu a recunoscut niciodată propria înfrângere în fața lui Biden la alegerile din 2020, atribuind în mod fals rezultatul fraudei electorale, potrivit The Guardian.

Trump a semnalat anterior că îl va reprezenta pe Biden cu un autopen pe pasarelă. Trump a afirmat fără dovezi că oficialii administrației Biden ar fi falsificat semnătura șefului lor folosind autopenul și ar fi întreprins acțiuni ample de care el nu era la curent.

El a pus la îndoială și validitatea grațierilor și a altor documente pe care Biden le-a semnat cu un autopen, chiar dacă și alți președinți înaintea lui au folosit acest dispozitiv pentru a semna documente importante. O comisie importantă a Camerei Reprezentanților, condusă de republicani, investighează utilizarea autopenului de către administrația Biden.

Personalul Casei Albe a publicat miercuri după-amiază o serie de postări pe rețelele de socializare, promovând cu entuziasm proiectul finalizat.