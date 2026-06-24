Doar unul din patru americani consideră că războiul președintelui Donald Trump cu Iranul a meritat costurile, iar majoritatea se tem că un armistițiu cu Teheranul este puțin probabil să dureze, arată un sondaj Reuters/Ipsos .
Sondajul de cinci zile, care s-a încheiat luni, a arătat, de asemenea, că războiul afectează puternic popularitatea lui Trump, rata sa de aprobare scăzând la 34%, o revenire la cel mai scăzut nivel din al doilea mandat al republicanului, atins ultima dată într-un sondaj din aprilie.
Sondajul a constatat că doar 23% dintre americani — inclusiv doar jumătate dintre republicani — consideră că SUA se află acum într-o poziție mai puternică față de Iran, comparativ cu poziția sa de dinainte de război.
Aproximativ 35% dintre respondenți cred că se află într-o poziție mai slabă. Restul au spus că nu sunt siguri sau că poziția SUA este aproximativ aceeași ca înainte.
Trump și președintele iranian Masoud Pezeshkian au semnat pe 17 iunie un acord preliminar care ar redeschide rutele de transport pentru petrol și gaze înghețate de conflict, reducând în același timp presiunea economică condusă de SUA asupra Iranului.
Acordul a dus la o scădere rapidă a prețurilor globale ale țițeiului, deși pentru majoritatea americanilor prețul benzinei rămâne considerabil mai mare decât era înainte de atacurile americano-israeliene din 28 februarie care au declanșat războiul. Iranul a răspuns atacului inițial cu lovituri care au oprit o cincime din comerțul global cu petrol și au avariat instalațiile energetice ale aliaților regionali ai SUA.