Sondajul de cinci zile, care s-a încheiat luni, a arătat, de asemenea, că războiul afectează puternic popularitatea lui Trump, rata sa de aprobare scăzând la 34%, o revenire la cel mai scăzut nivel din al doilea mandat al republicanului, atins ultima dată într-un sondaj din aprilie.

Sondajul a constatat că doar 23% dintre americani — inclusiv doar jumătate dintre republicani — consideră că SUA se află acum într-o poziție mai puternică față de Iran, comparativ cu poziția sa de dinainte de război.

Aproximativ 35% dintre respondenți cred că se află într-o poziție mai slabă. Restul au spus că nu sunt siguri sau că poziția SUA este aproximativ aceeași ca înainte.

Trump și președintele iranian Masoud Pezeshkian au semnat pe 17 iunie un acord preliminar care ar redeschide rutele de transport pentru petrol și gaze înghețate de conflict, reducând în același timp presiunea economică condusă de SUA asupra Iranului.