Țările cu cele mai multe locuri de muncă vacante din Europa. România se află pe ultimul loc

În al doilea trimestru al anului 2025, există peste 1 milion de locuri de muncă vacante în Germania și jumătate de milion în Franța.

Un loc de muncă vacant este un post remunerat care a fost creat recent, este neocupat sau urmează să devină vacant. Potrivit Eurostat, aceasta înseamnă că angajatorul caută în mod activ un candidat potrivit din afara întreprinderii. Angajatorul poate intenționa să ocupe postul imediat sau într-o perioadă de timp stabilită.

La calcularea ratei locurilor de muncă vacante (JVR), se iau în considerare atât numărul locurilor de muncă vacante, cât și numărul posturilor ocupate, pentru a arăta cererea totală și locurile vacante. Practic, se măsoară proporția din totalul posturilor care sunt vacante, potrivit Euronews.

De exemplu, o rată de 3% înseamnă că, dacă există 100 de locuri de muncă în total, 97 sunt ocupate și 3 sunt vacante.

2.1% din locurile de muncă din UE sunt vacante

În al doilea trimestru al anului 2025, 2.1% din locurile de muncă din UE sunt vacante. Aceasta reprezintă o scădere față de 2.2 % în primul trimestru al anului 2025 și față de 2.4% în al doilea trimestru al anului 2024.

JVR variază de la 0.6 % în România la 4.2 % în Țările de Jos. Această diferență mare reflectă condițiile diferite ale pieței muncii în Europa.

JVR este, de asemenea, de 3% sau mai mare în Belgia (4.1%), Austria și Norvegia (ambele 3.4%) și Malta (3%). Acest lucru arată că Europa de Nord-Vest are cea mai mare cerere de forță de muncă. Europa de Est și de Sud înregistrează o cerere mai slabă.

Pentru unele țări, datele pentru trimestrul al doilea nu sunt încă disponibile, astfel încât pentru comparație sunt utilizate cifrele din primul trimestru. Acest lucru poate afecta ușor clasamentul.

România are cea mai mică rată a locurilor de muncă vacante. Germania și Franța, peste media UE

După România (0.6%), ratele locurilor de muncă vacante sunt cele mai scăzute în Spania și Polonia (0.8%), Bulgaria (0.9%) și Turcia și Slovacia (1.1%).

Rata locurilor de muncă vacante este peste media UE (2.1%) în cele două cele mai mari economii ale Europei. Aceasta se situează la 2.5% atât în Germania, cât și în Franța. În Italia, rata este de 1.7%.

Numărul real de locuri de muncă vacante poate oferi, de asemenea, o perspectivă mai aprofundată.

Dintre cele 30 de țări, inclusiv statele membre ale UE, țările candidate, Regatul Unit și statele Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS), Germania are cel mai mare număr de locuri de muncă vacante, respectiv 1.05 milioane.

Germania este cea mai populară destinație pentru migrație în Europa

În același timp, Germania este cea mai populară destinație pentru migrație în Europa. Potrivit Eurostat, Germania a avut cel mai mare număr absolut de imigranți în 2023. A primit 324.000 din țările UE, 905.000 din țări non-UE și 42.000 din origini necunoscute, în total 1.271.000.

Spania, însă, prezintă o imagine diferită. Se situează pe locul 8 în ceea ce privește locurile de muncă vacante, cu 145.000, dar se află la mică distanță de Germania în ceea ce privește imigrația totală, cu 1.25 milioane. Acest lucru indică faptul că fiecare țară trebuie examinată separat, luând în considerare factori precum dimensiunea economiei sale și tendințele de creștere.

Marea Britanie (estimare a Oficiului Național de Statistică) se află pe locul al doilea, cu 781.000, urmată de Franța, cu 504.000. Țările de Jos ocupă locul al patrulea, cu 400.000 de locuri de muncă vacante.

Turcia are 206.000 de locuri de muncă vacante. De asemenea, a înregistrat cea mai mare rată de tineri care nu sunt angajați, nu urmează studii și nu participă la programe de formare (NEET) în 2024.

Alte țări cu peste 100.000 de locuri de muncă vacante includ Belgia (170.000), Austria (148.000), Spania (145.000), Suedia (113.000), Norvegia (107.000) și Polonia (101.000).

Islanda (5.000) are cel mai mic număr de locuri de muncă vacante, urmată de Luxemburg (7.000), Malta (8.000) și Macedonia de Nord (10.000).

Cererea de forță de muncă nesatisfăcută și deficitul de competențe

„Rata locurilor de muncă vacante reflectă cererea nesatisfăcută de forță de muncă, precum și potențialele discrepanțe între competențele și disponibilitatea persoanelor șomere și cele căutate de angajatori”, potrivit Eurostat.

Conform sondajelor, deficitul de competențe devine o provocare majoră pentru angajatorii din întreaga Europă. Un sondaj realizat în 2023 de ManpowerGroup a constatat că 75% dintre angajatorii din 21 de țări europene nu au putut găsi lucrători cu competențele adecvate. Aceasta reprezintă o creștere de 33 de puncte procentuale față de 42% în 2018. În acest sondaj, Germania și Grecia au înregistrat cea mai mare rată, de 82%.

În mod similar, la sfârșitul anului 2023, un sondaj Eurobarometru a constatat că 54% dintre întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din UE au clasat deficitul de competențe printre primele trei probleme ale lor.