Tehnologie pentru combaterea atacurilor cibernetice. Algoritmul de inteligență artificială învață despre fiecare individ

FarX, cu sediul în Parcul Științific al orașului, a combinat recunoașterea vocală și facială cu inteligența artificială pentru a oferi o protecție suplimentară persoanelor care accesează informații sensibile, iar acum este utilizată de industria bancară.

Compania a declarat că, cu cât mai multe persoane utilizează tehnologia, cu atât mai multă informație acumulează inteligența artificială despre acestea, ceea ce o ajută să facă distincția între individ și orice persoană care se dă drept acesta, potrivit BBC.

Compania, înființată în timpul pandemiei de Covid, a obținut brevete în Marea Britanie și SUA.

Fondatorul și directorul Clive Summerfield, care are 30 de ani de experiență în dezvoltarea tehnologiei de recunoaștere vocală, a declarat: „Este vorba, în esență, de un algoritm de inteligență artificială pe care l-am creat și care învață despre fiecare individ.

Cu cât te vede și te aude mai mult, cu atât recunoaște mai bine că ești tu.

Cu cât te recunoaște mai bine, cu atât știe mai bine când nu ești tu și când este vorba de un falsificator sau de un deepfake care încearcă să spargă sistemul”.

„Fericit sau frustrat”

El a spus că elementul cheie era un plan de „fuziune a recunoașterii vocale și faciale într-un algoritm unificat”, oferind o „modalitate mult mai bogată” de autentificare a unei persoane.

Summerfield a spus că următoarea etapă a algoritmului include învățarea despre starea emoțională a utilizatorului.

„Cu toții învățăm când oamenii sunt fericiți, triști, frustrați, supărați și așa mai departe, așa că învățăm asta ca ființe umane”, a spus el, „iar următoarea etapă a algoritmului nostru este de fapt să facem sistemul să învețe despre fericire și tristețe.

Acest lucru devine incredibil de important atunci când începem să implementăm aceste tehnologii în domenii precum serviciul automatizat de relații cu clienții.

Astfel, următoarea generație de chatboti va fi capabilă să vă recunoască vocea și fața și să distingă dacă sunteți un client fericit sau un client frustrat”.