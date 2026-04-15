Tendam, rivalul Zara-Inditex, aduce în România brandurile spaniole Cortefiel, Springfield și Women’secret

Grupul, cunoscut anterior sub numele de Grupo Cortefiel, își va concentra extinderea atât pe consolidarea piețelor existente, cât și pe intrarea în regiuni noi, inclusiv România, potrivit raportului anual publicat recent de acționarul majoritar, 2PointZero Group. În prezent, Tendam operează peste 1.800 de magazine în mai mult de 80 de piețe la nivel global, scrie retaildetail.eu.

Compania intenționează să deschidă aproximativ 140 de magazine noi, aproape de trei ori mai multe decât în 2025, într-o strategie de creștere care combină expansiunea fizică și dezvoltarea digitală.

Pe lângă extinderea rețelei fizice, retailerul mizează puternic și pe canalele digitale, atât prin platforme proprii, cât și prin parteneriate externe. În același timp, Tendam intenționează să integreze soluții de inteligență artificială pentru optimizarea proceselor interne, de la gestionarea cererii și a prețurilor, până la achiziții, lanț logistic și marketing.

Expansiunea vine în contextul în care grupul a fost preluat în vara trecută de Multiply Group, vehiculul de investiții al familiei regale din Abu Dhabi, care a achiziționat 67,91% din capitalul Tendam și a integrat retailerul în 2PointZero Group, un fond axat pe sectoarele de consum, energie și tehnologie.

Retailerul spaniol și-a propus să dubleze cifra de afaceri în 2026

Grupul spaniol din spatele brandurilor Cortefiel, Springfield și Women’secret, își propune să își dubleze cifra de afaceri până la aproape 3 miliarde de euro în următorii cinci ani. Internaționalizarea, achizițiile și dezvoltarea de noi branduri sunt așteptate să contribuie la atingerea acestui obiectiv.

Noua structură acționarială ar trebui să permită această etapă de creștere. Acum aproape un an, Multiply Group, o companie de investiții din Abu Dhabi redenumită recent 2PointZero, a achiziționat o participație majoritară de 67,91% în grupul de modă.

În 2025, Tendam a înregistrat o cifră de afaceri de 1,442 miliarde de euro, o creștere de 5,33% față de 1,369 miliarde de euro cu un an înainte. EBITDA a urcat la 369 de milioane de euro, o creștere de 8,21% față de 341 de milioane de euro în 2024.

Retailerul, ale cărui acțiuni au fost deținute în majoritate (67,91%) de 2.0 Group, cunoscut anterior sub numele de Multiply Group, începând cu 31 iulie, stabilește cursul pentru o ofensivă internațională și digitală accelerată.

De ce a dispărut Springfield din România în 2014-2015

Springfield a intrat pe piața din România la finalul anilor 2000, într-o perioadă în care multe branduri internaționale de fashion își extindeau rapid prezența în Europa Centrală și de Est. Brandul spaniol, parte a grupului Cortefiel (actualul Tendam), a fost adus pe piață printr-un model de franciză locală, nu printr-o prezență directă a companiei-mamă.

Magazinele au fost deschise în centre comerciale importante din București și din alte orașe mari, mizând pe segmentul de modă casual pentru publicul tânăr.

Extinderea a funcționat inițial în linie cu trendul de consum al perioadei, însă rețeaua din România a depins integral de operatorul local de franciză. În cazul Springfield, acest operator a fost o companie locală de retail care administra mai multe branduri internaționale. În timp, însă, modelul de business a devenit dificil de susținut, pe fondul costurilor ridicate de operare, al concurenței tot mai puternice din partea giganților de tip fast fashion și al presiunii din retailul offline.

În jurul anilor 2014–2015, magazinele Springfield din România au început să dispară treptat de pe piață. Cauza principală a fost prăbușirea și radierea operatorului local de franciză, ceea ce a dus la închiderea rețelei de magazine. Practic, nu a fost o retragere strategică anunțată de grupul spaniol, ci o consecință a încetării parteneriatului local care susținea operațiunile.

După acest moment, Springfield nu a mai revenit în România, însă brandul a continuat să se dezvolte internațional sub umbrela Tendam, iar în prezent grupul ia din nou în calcul extinderea pe piața românească, de această dată într-un context de expansiune directă și mai bine controlată.

Tendam deține un portofoliu variat de branduri, în centrul căruia se află numele principale: Cortefiel, Springfield, Women’secret și Pedro del Hierro. Acestea sunt brandurile consacrate, care definesc identitatea grupului și generează cea mai mare parte a vânzărilor.

În ultimii ani, compania a adăugat și branduri noi, adaptate tendințelor actuale, precum Hoss Intropia, Slowlove, High Spirits și Dash and Stars, fiecare adresând un segment diferit de public. Portofoliul este completat de concepte moderne și formate comerciale, precum OOTO și Hi&Bye, dar și de rețeaua outlet Fifty, prin care grupul își valorifică produsele la prețuri reduse.