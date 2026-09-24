Terminator vs. influencer. Cum s-a încheiat primul duel om-robot

Influencerul american, pe numele său Frankie LaPenna, a luat parte la confruntarea organizată de compania de robotică REK, la San Francisco.

Confruntarea a avut loc pe 18 septembrie. Frankie LaPenna a reușit să lovească mașina de mai multe ori, dar a fost trimis la podea după o lovitură puternică de picior.

Imaginile au devenit virale în ultimele zile și îl arată pe LaPenna, în vârstă de 29 de ani, în fața unui robot numit Rekbot, al cărui aspect amintește de celebrul T-800 din seria „Terminator”, potrivit Le Figaro.

Robotul, controlat de un om

Deși scena pare desprinsă dintr-un film SF, robotul, numit Rekbot, nu a luptat autonom. Mașina a fost controlată de la distanță de un operator uman, prin intermediul unui sistem de realitate virtuală.

REK dezvoltă un concept de divertisment în care oamenii controlează roboți umanoizi și îi trimit să se confrunte în cușcă. Compania își promovează astfel jocul de realitate virtuală, în care participanții pot controla de la distanță mașinile.

Inspirat de celebrul T-800 din „Terminator”

În imaginile confruntării, distribuite masiv pe rețelele sociale, LaPenna intră în schimburi de lovituri cu robotul și reușește să îl lovească de mai multe ori, dar mașina are avantajul forței fizice.

Un detaliu care a atras atenția este chiar aspectul robotului. Acesta a fost conceput astfel încât să semene cu T-800, personajul interpretat de Arnold Schwarzenegger în seria „Terminator”, ceea ce a făcut ca imaginile confruntării să pară desprinse dintr-un film SF.

Duelul, o demonstrație tehnologică

Compania a prezentat evenimentul drept un moment istoric și a anunțat că va publica și alte imagini ale confruntării. REK a sugerat, de asemenea, că Rekbot nu reprezintă nivelul final al demonstrațiilor sale.

Conceptul a fost prezentat ca o transpunere în realitate a luptelor între roboți umanoizi, aceștia fiind controlați de la distanță de operatori umani.

Confruntarea nu a fost un meci oficial de arte marțiale mixte, ci o demonstrație organizată pentru promovarea tehnologiei și a conceptului de divertisment al companiei. Întâlnirea nu a avut un rezultat sportiv oficial, nu a existat o foaie de meci și nici un arbitraj omologat.