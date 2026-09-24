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Două semne rutiere îi derutează pe șoferi: iată ce înseamnă

Cei care călătoresc cu mașina în Germania pot întâlni două semne rutiere cu totul necunoscute.
Două semne rutiere îi derutează pe șoferi: iată ce înseamnă
Andreea Tobias
24 sept. 2026, 18:20, Știrile zilei
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Unul prezintă o bicicletă alături de o săgeată verde. Celălalt înfățișează o mașină roșie alături de o bicicletă și o motocicletă negre. Aceste semne rutiere fac parte din noutățile introduse în legislația germană odată cu reforma din 2020, potrivit autoblog.it.

Ambele vizează îmbunătățirea siguranței utilizatorilor pe două roți, dar au semnificații complet diferite. Primul introduce o posibilitate specială pentru bicicliști în fața unui semafor roșu. Al doilea, în schimb, impune o interdicție șoferilor.

Foto: commons.wikimedia.org

Săgeata verde este valabilă doar pentru biciclete

Primul semn este o variantă a „Grünpfeil”-ului german rezervată traficului ciclist. Se prezintă sub forma unui panou negru cu simbolul unei biciclete și o săgeată verde spre dreapta.

Când se află lângă un semafor, permite ciclistului să vireze la dreapta chiar și atunci când semaforul arată roșu. Acest lucru nu înseamnă, însă, că are automat prioritate.

Regula impune, în primul rând, oprirea și verificarea faptului că manevra poate fi făcută fără a pune în pericol sau a împiedica ceilalți participanți la trafic. Abia apoi se poate continua în direcția indicată.

Ministerul german al Transporturilor confirmă, de asemenea, că, începând cu 1 martie 2027, această posibilitate va fi extinsă și la vehiculele electrice din categoria „Elektrokleinstfahrzeuge”, din care fac parte și e-scuterele.

Semnul pe care mulți șoferi îl pot interpreta greșit. Ce înseamnă în Germania

Este un semn rotund, cu margine roșie, care arată o mașină, o bicicletă și o motocicletă. El le interzice șoferilor să depășească bicicletele și motocicletele în anumite zone.

Foto: commons.wikimedia.org

Semnul este folosit mai ales pe drumurile unde depășirea este periculoasă, de exemplu în zone înguste, la urcări sau coborâri ori unde vizibilitatea este redusă.

Germania mizează pe siguranța vehiculelor cu două roți

Aceste semne fac parte dintr-o strategie mai amplă dedicată mobilității pe bicicletă. Germania lucrează la extinderea rețelei sale și la crearea unor infrastructuri capabile să separe și să protejeze mai bine utilizatorii vulnerabili.

Tema rămâne relevantă și în ceea ce privește accidentele. Potrivit Ministerului Transporturilor din Germania, în 2025 au fost implicați în accidente un total de 153.002 utilizatori de motociclete, biciclete și trotinete electrice, iar 1.031 și-au pierdut viața.

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