Una din patru defecțiuni e vina șoferului. Gesturile banale care îți trimit mașina în service și îți golesc portofelul

Una din patru defecțiuni ar fi cauzată de neatenția șoferului, potrivit Il Messaggero.

Datele aparțin Parclick, o companie de rezervare online a locurilor de parcare. Compania spune că, prin corectarea acestor obiceiuri, șoferii pot economisi sute de euro pe an.

Ester Stivelli, manager pentru Italia, spune că reparațiile s-au scumpit semnificativ în ultimele luni. Inflația, piesele originale mai scumpe și manopera pun presiune pe bugetul familiilor.

Cutia de viteze și ambreiajul

Mâna ținută pe schimbător apasă continuu pe mecanismele interne și crește frecarea.

La semafor, dacă ai băgat viteza întâi și ții ambreiajul apăsat, îl uzezi inutil. Mai bine scoți mașina din viteză și eliberezi pedala până când trebuie să pleci.

Rezervorul și motorul

Când rezervorul este aproape gol, pompa de combustibil poate aspira impuritățile depuse pe fundul rezervorului. De aceea, este recomandat să alimentezi înainte ca rezervorul să ajungă la un nivel foarte scăzut.

Frânele și anvelopele

Pe coborârile lungi, frânarea continuă supraîncălzește plăcuțele și discurile. Soluția este frâna de motor, cu una sau două trepte mai jos.

Presiunea anvelopelor trebuie verificată lunar, la rece. Urcatul pe borduri poate provoca deformări invizibile ale anvelopei.

Detaliile care costă

Zgomotele noi, cum ar fi scârțâitul, nu trebuie ignorate. O problemă mică se poate transforma într-o reparație costisitoare.

Și excrementele de pasăre pot afecta vopseaua mașinii, mai ales dacă sunt încălzite de soare. Curăță-le cât mai repede cu apă călduță și săpun și nu le răzui când sunt uscate, pentru că poți zgâria vopseaua.

Nici butonul geamului electric nu trebuie ținut apăsat după ce geamul a ajuns la capăt. Motorul este forțat și riscă să se supraîncălzească.