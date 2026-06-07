Trei metode simple de a menține scurgerile din casă impecabile fără să chemi un instalator

Această problemă, care ne poate afecta mai des decât ne imaginăm, poate deveni începutul unei situații mai complicate, al unei schimbări pe care ar trebui să o anticipăm cât mai devreme. Trebuie să fim pregătiți pentru orice, mai ales în perioadele în care temperaturile cresc și scad. Este momentul să descoperim metode eficiente prin care putem economisi bani și să obținem rezultatele dorite. Poți face ca scurgerile din casă să funcționeze corect fără să apelezi la instalator, notează okdiario.

Vor fi impecabile fără să chemi un instalator

Înainte de toate, trebuie să ținem cont că un instalator bun ne poate rezolva multe probleme și este important să apelăm la specialiști atunci când situația o cere. Nu înseamnă că nu trebuie să îi chemăm niciodată, ci doar că putem încerca anumite soluții simple înainte.

Când căldura devine o realitate și apar schimbări de temperatură, este important să știm cum să prevenim problemele la scurgeri. Trebuie să înțelegem cum le putem menține în stare bună, folosind câteva metode simple.

Fiecare detaliu contează, iar soluțiile rapide ne pot ajuta să gestionăm problemele de zi cu zi mai eficient. Nu va fi nevoie să chemi instalatorul dacă acționezi rapid și aplici metodele potrivite.

Aceste 3 metode te ajută să desfundi scurgerile și să curgă din nou corect

Specialiștii în desfundarea scurgerilor explică faptul că există câteva metode eficiente pe care le putem aplica acasă. Este important să fim atenți, iar dacă problema persistă, să apelăm la un expert, deoarece poate fi mai grav decât pare.

Primul remediu presupune folosirea bicarbonatului, a apei și a oțetului. Nu trebuie amestecate toate odată, ci folosite în etape. Ai nevoie de 200 g de bicarbonat, 100 ml de oțet și 800 ml de apă clocotită.

Se toarnă mai întâi 100 g de bicarbonat împreună cu 400 ml de apă în scurgere.

Se așteaptă 4 minute.

Se adaugă restul de bicarbonat, apoi oțetul și se acoperă rapid scurgerea.

După ce reacția se oprește, se îndepărtează dopul și se adaugă restul de apă fierbinte.

Această metodă curăță depunerile și dizolvă substanțele care au provocat blocajul. Este posibil să fie nevoie să repeți procesul, dar rezultatele sunt eficiente.

A doua metodă este trucul cu sârma

Ai nevoie doar de o bucată de sârmă, de exemplu dintr-un umeraș, modelată sub formă de cârlig la capăt. Este utilă mai ales pentru blocaje ușoare.

Introdu sârma cu grijă în țeavă până ajungi la blocaj, apoi rotește-o pentru a prinde murdăria și a o scoate la suprafață. Pe măsură ce îndepărtezi reziduurile, scurgerea se va elibera.

A treia metodă presupune folosirea apei sărate fierbinți

Fierbe apă cu sare și toarn-o încet în scurgere, cu atenție. Această soluție ajută la dizolvarea grăsimilor acumulate și contribuie la desfundarea țevilor.

Aceste metode simple pot rezolva rapid problemele minore și te pot ajuta să eviți costuri suplimentare. Dacă însă blocajul persistă, este recomandat să apelezi la un specialist.