Trump îi oferă lui Xi perspectiva unei vizite la Mar-a-Lago

„Am convenit că voi merge în China”, a declarat Trump, vorbind cu reporterii din Air Force One, în timp ce îi oferea liderului chinez perspectiva unor summituri reciproce.

Comentariile vin în contextul în care oficialii americani și chinezi au declarat că au ajuns la un acord-cadru pentru un acord comercial înaintea întâlnirii lui Trump cu Xi, care va avea loc joi, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific din Coreea de Sud, potrivit Politico.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că acordul va asigura că China nu va impune controale asupra exporturilor de metale rare și că SUA nu va aplica tarife de 100% asupra importurilor chinezești prevăzute pentru 1 noiembrie. Acesta va include, de asemenea, „un acord final” privind vânzarea platformei de partajare video TikTok în SUA, a adăugat Bessent.

Sacrificii pentru a reduce tensiunile

Trump a declarat sâmbătă, în timp ce se îmbarca în avionul spre Malaezia, că ambele părți ar putea face sacrificii pentru a reduce tensiunile.

„Sigur, vor trebui să facă concesii”, a spus Trump. „Presupun că și noi vom face la fel.” El a avertizat că „tarifele vamale de 157%” aplicate produselor chinezești „nu sunt sustenabile pentru ei”, reiterând în același timp disponibilitatea sa de a „continua” cu măsurile dacă negocierile eșuează.

„Am mult respect pentru președintele Xi”, a declarat Trump luni. „Cred că mă place foarte mult și mă respectă. Și cred că respectă foarte mult țara noastră. Vom avea o tranzacție de succes pentru ambele țări”.

Trump a vizitat Beijingul în calitate de președinte al SUA în noiembrie 2017. Xi vizitase SUA în aprilie același an, când cei doi lideri s-au întâlnit la stațiunea Mar-a-Lago a lui Trump din Florida.

La acea vreme, un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat că delegația chineză a solicitat ca Mar-a-Lago să fie locul de desfășurare a întâlnirii.

În timpul cinei – unde Trump i-a servit liderului chinez una dintre mâncărurile sale preferate, friptură maturată și piure de cartofi – el a glumit cu reporterii: „Am avut deja o discuție lungă și până acum nu am obținut nimic, absolut nimic”.

Dar a adăugat că cei doi lideri „au dezvoltat o prietenie”.