Trump semnează ordinul de reducere a tarifelor vamale pentru autoturismele japoneze la 15%

Acesta oficializează un acord, anunțat în iulie, de a aplica o taxă de 15% la aproape toate exporturile japoneze către SUA, inclusiv vehicule și produse farmaceutice.

Tokyo a acceptat, de asemenea, să investească 550 de miliarde de dolari în proiecte americane și să-și deschidă treptat economia către produsele americane, inclusiv mașini și orez, a declarat Casa Albă.

Acordul a fost încheiat după luni de negocieri între SUA și Japonia, în urma anunțului făcut de Trump în aprilie privind aplicarea unor tarife vamale drastice asupra majorității țărilor din lume, potrivit BBC.

„În sfârșit”, a declarat în japoneză Ryosei Akazawa, principalul negociator comercial al Japoniei, când a repostat un anunț al Casei Albe privind ordinul executiv.

„Oportunități revoluționare”

Conform ordinului, acordul va contribui la reducerea deficitului comercial al Americii cu Japonia și va oferi întreprinderilor americane „oportunități revoluționare”.

Casa Albă a declarat că Japonia s-a angajat să cumpere produse americane în valoare de 8 miliarde de dolari pe an, inclusiv produse agricole, îngrășăminte și bioetanol.

Aceasta a adăugat că Tokyo a acceptat, de asemenea, să crească treptat achizițiile de orez cultivat în SUA cu 75%, o concesie la care se opusese anterior pentru a-și proteja industria agricolă.

Trump a salutat acordul ca fiind „masiv” atunci când a fost anunțat în iulie.

„Este un acord excelent pentru toată lumea. Spun mereu că trebuie să fie excelent pentru toată lumea. Este un acord excelent”, a declarat el într-o conferință de presă.

Economia japoneză depinde de vânzarea de bunuri în străinătate, SUA fiind cea mai mare piață de export.

Mașinile reprezintă aproximativ 20% din totalul exporturilor țării.

Tarifele impuse de Trump, care au intrat în vigoare în august, au provocat valuri de șoc în întreaga lume, pe măsură ce guvernele și întreprinderile se adaptează la schimbările pieței globale.

Luna trecută, Toyota a avertizat că impactul tarifelor americane i-ar costa aproximativ 10 miliarde de dolari în acest an.

Acțiunile producătorilor japonezi de automobile și ale furnizorilor de piese auto au crescut vineri la Tokyo, după semnarea decretului prezidențial.